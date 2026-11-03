Куры соседей пропадали неделями: женщина нашла ястреба, который стал слишком толстым, чтобы летать

В США женщина обнаружила взрослого ястреба, который сидел на подъездной дорожке возле её дома и не мог взлететь. Тогда она предположила, что птица получила травму.

Но оказалось, что он был слишком толстым, чтобы летать. Зато в это время у соседей массово пропадали куры. Теперь птица сидит на диете, пишет KTLA.

Центр дикой природы Юго-Западной Вирджинии также предположил, что птица получила травму.

Ветеринары начали проверять, нет ли у птицы, которая оказалась самкой, переломов костей, отравления свинцом, проблем с глазами, травм головы, признаков голодания и синяков от столкновений или драк. Но потом они выяснили, что самка просто толстая.

Толстый ястреб

"Мы даже не смогли прощупать её из-за толстого слоя жира, покрывавшего птицу", — говорится в сообщении.

Самка весила почти один килограмм, что очень много для птицы её вида.

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Дикие животные редко бывают такими тяжелыми сами по себе, поэтому персонал начал гадать, что же произошло. Может, это была заблудившаяся птица? Или кто-то её кормил? Но ничто из этого не сходилось.

Затем женщина, которая нашла птицу, немного расспросила соседей. Оказалось, что куры, которые свободно гуляли у одного из соседей, пропадали в течение последних нескольких недель.

"Эта королева собирала легкую добычу со шведского стола, который был поставлен перед ней, наедалась досыта, а затем дремала на деревьях поблизости, пока снова не была готова к еде. Утром курицу выпустили, она съела ещё одну, и так продолжалось долгое время", — сообщил центр спасения животных.

Теперь ястреб сидит на диете для похудения. В центре заявили, что ястреб, который не умеет летать, сам по себе является легкой добычей, и всё могло бы плохо закончиться, если бы женщина его не нашла.

Напомним, что в результате объявленной воздушной тревоги в аэропорту Вильнюса были задержаны три авиарейса. Причиной всего стала стая птиц, которую сначала приняли за дрон. В Литве три авиарейса задержались из-за объявленной воздушной тревоги. Тревога длилась около 40 минут.

Кроме того, пестрый попугай едва не сорвал проведение футбольного матча между юношескими командами "Фламенго" и "Сеара". Курьезный случай произошёл в Рио-де-Жанейро.