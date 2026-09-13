Задержали три рейса: в Литве стаю птиц перепутали с беспилотником

В результате объявленной воздушной тревоги в аэропорту Вильнюса было задержано три авиарейса. Виной всему стала стая птиц, которую изначально определили как дрон.

Три авиарейса пострадали в Литве из-за объявленной воздушной опасности. Тревога длилась около 40 минут, сообщает LRT.

По словам представителя аэропорта Вильнюса Руты Асадаускайте, самолеты, летевшие из Антальи и Амстердама, были направлены в Каунас, но потом были перенаправлены в первичный пункт назначения. Еще один самолет вылетел из Варшавы, но повернул назад.

Борт планирует прибыть в Вильнюс из Польши, однако с существенным опозданием.

Национальный центр кризисного управления сообщил, что желтый уровень опасности был объявлена из-за группы птиц, замеченных радарами сил ПВО.

"По первоначальным показаниям радара следы, оставленные птицами и дронами, могут быть схожими", — цитирует Reuters заявление кризисного центра.

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При этом воздушная тревога не прервала проведение традиционного Вильнюсского марафона, проходивший в столице Литвы. Желтый сигнал уведомления означает, что жителям предлагается сохранять спокойствие и планировать безопасное место.

Напомним, ранее в Литве объявили тревогу из-за обнаружения неизвестного беспилотника. Дрон находился в воздушном пространстве страны менее получаса.

Фокус писал, что французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии 8 июня сбили беспилотник, который залетел в воздушное пространство Латвии.