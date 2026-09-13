Затримано три рейси: у Литві зграю птахів сплутали з безпілотником

У результаті оголошеної повітряної тривоги в аеропорту Вільнюса було затримано три авіарейси. Причиною всього стала зграя птахів, яку спочатку сприйняли за дрон.

У Литві три авіарейси зазнали затримок через оголошену повітряну тривогу. Тривога тривала близько 40 хвилин, повідомляє LRT.

За словами представниці аеропорту Вільнюса Рути Асадаускайте, літаки, що летіли з Анталії та Амстердама, були спрямовані до Каунаса, але потім їх перенаправили до початкового пункту призначення. Ще один літак вилетів із Варшави, але розвернувся назад.

Літак планує прибути до Вільнюса з Польщі, однак із значним запізненням.

Національний центр кризового управління повідомив, що жовтий рівень небезпеки було оголошено через групу птахів, яку зафіксували радари сил ППО.

"За попередніми даними радара, сліди, залишені птахами та дронами, можуть бути схожими", — цитує Reuters заяву кризового центру.

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При цьому повітряна тривога не перервала проведення традиційного Вільнюського марафону, який відбувався у столиці Литви. Жовтий сигнал попередження означає, що мешканцям рекомендується зберігати спокій та підібрати безпечне місце.

Нагадаємо, раніше в Литві оголосили тривогу через виявлення невідомого безпілотника. Дрон перебував у повітряному просторі країни менше ніж півгодини.

Фокус повідомляв, що 8 червня французькі винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії збили безпілотник, який вторгся в повітряний простір Латвії.