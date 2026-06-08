Воздушная тревога в стране НАТО: истребители сбили дрон над Латвией

Французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии сбили беспилотник, который залетел в воздушное пространство Латвии. После этого объявленную утром 8 июня воздушную тревогу отменили.

Об этом сообщило латвийское издание LSM со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.

По их данным, дрон попал в воздушное пространство страны из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы. Это первый случай, когда истребители союзников по НАТО сбили беспилотник над территорией Латвии.

Утром понедельника власти предупредили о вероятной воздушной угрозе. Впоследствии военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях, а также сообщили о возможной угрозе в Алуксненском и Балвском краях.

В Национальных вооруженных силах Латвии ранее отмечали, что пока продолжается российская агрессия против Украины, подобные случаи могут повторяться. Речь идет о ситуациях, когда иностранные беспилотники нарушают воздушное пространство Латвии или приближаются к нему.

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Первый такой инцидент в этом году произошел в ночь на 25 марта, когда в Краславском крае упал украинский дрон, который был частью скоординированной операции против российских объектов. В мае жители Латгалии девять раз получали предупреждения о возможной угрозе.

В ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотников. Два из них упали: один — на территории нефтехранилища в Резекне, другой взорвался в озере Дридзис. До этого похожий случай произошел в сентябре 2024 года, когда в Резекненском крае упал дрон типа "Шахед".

Напомним, что во время массированной атаки РФ на Украину в воздушное пространство Молдовы залетел беспилотник, похожий на "Шахед". Из-за инцидента власти временно закрывали воздушное пространство в части страны.

Недавно в Румынии утвердили правила, которые позволяют нейтрализовать беспилотники и самолеты, незаконно нарушающие воздушное пространство страны. Для гражданских самолетов решение о применении силы будет принимать министр обороны.