Повітряна тривога в країні НАТО: винищувачі збили дрон над Латвією

Французькі винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії збили безпілотник, який залетів до повітряного простору Латвії. Після цього оголошену вранці 8 червня повітряну тривогу скасували.

Про це повідомило латвійське видання LSM з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

За їхніми даними, дрон потрапив до повітряного простору країни через дії Росії у сфері радіоелектронної боротьби. Це перший випадок, коли винищувачі союзників по НАТО збили безпілотник над територією Латвії.

Вранці понеділка влада попередила про ймовірну повітряну загрозу. Згодом військові оголосили помаранчевий рівень небезпеки в Резекненському та Лудзенському краях, а також повідомили про можливу загрозу в Алуксненському та Балвському краях.

У Національних збройних силах Латвії раніше наголошували, що поки триває російська агресія проти України, подібні випадки можуть повторюватися. Йдеться про ситуації, коли іноземні безпілотники порушують повітряний простір Латвії або наближаються до нього.

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Перший такий інцидент цього року стався в ніч на 25 березня, коли у Краславському краї впав український дрон, який був частиною скоординованої операції проти російських об'єктів. У травні жителі Латгалії дев’ять разів отримували попередження про можливу загрозу.

У ніч на 7 травня до повітряного простору Латвії залетіли кілька безпілотників. Два з них впали: один — на території нафтосховища в Резекне, інший вибухнув в озері Дрідзіс. До цього схожий випадок стався у вересні 2024 року, коли в Резекненському краї впав дрон типу “Шахед”.

Нагадаємо, що під час масованої атаки РФ на Україну в повітряний простір Молдови залетів безпілотник, схожий на "Шахед". Через інцидент влада тимчасово закривала повітряний простір у частині країни.

Нещодавно у Румунії затвердили правила, які дозволяють нейтралізовувати безпілотники та літаки, що незаконно порушують повітряний простір країни. Для цивільних літаків рішення про застосування сили ухвалюватиме міністр оборони.