Гнал игроков по полю: нахальная птица едва не сорвала футбольный матч (видео)

Пестрый попугай едва не сорвал проведение футбольного матча между юношескими командами "Фламенго" и "Сеара". Курьезный случай произошел в Рио-де-Жанейро.

Птица залетела прямо на поле во время матча юношеского чемпионата Бразилии. Из-за этого инцидента матч едва не был сорван, ведь на одного из игроков " " напал попугай, сообщает The Sun.

Попугай напал на футболиста

По информации СМИ, из-за огромной пестрой птицы, которая внезапно залетела на поле, матч пришлось дважды прерывать. На опубликованном видео видно, что разбушевавшийся попугай свободно летал по полю и даже напал на одного из футболистов.

"На 17-й минуте на поле влетел огромный синий попугай и напал на защитника одной из команд, который в панике упал на газон", — говорится в сообщении.

После чего он улетел, а через некоторое время вернулся и продолжил преследовать других игроков. И только тогда, когда ему надоело нападать на спортсменов, он просто улетел прочь.

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Оказывается, подобные инциденты с попугаями довольно часто происходят в Бразилии, где обитает этот вид.

Но, несмотря на забавные паузы из-за пернатого гостя, матч всё же удалось продолжить и доиграть до конца.

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