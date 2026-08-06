Заснул и начал храпеть: незваный гость занял кровать рыбаков и стал звездой TikTok (видео)
Работники рыболовного судна " " в аргентинском городе Мар-дель-Плата были удивлены, когда увидели, что на одной из кроватей каюты мирно спал незваный гость — морской лев.
Необычную сцену сняли на видео, и оно стало вирусным в социальной сети TikTok.
Инцидент произошёл на рыболовном судне, пришвартованном в порту Мар-дель-Плата. Лев сумел пробраться в жилую каюту экипажа, залезть на кровать и устроиться так, словно находился у себя дома.
Один из моряков снял происходящее на телефон. На видео животное не проявляет агрессии или признаков стресса. Наоборот, ему комфортно: оно лежит на матрасе, положив ласты на кровать, и совсем не обращает внимания на людей.
Заметив людей, морской лев оставался неподвижным несколько минут и не пытался покинуть каюту
"К нам в каюту залез морской лев", — усмехнулся за кадром один из членов экипажа.
Через несколько секунд другой моряк с удивлением добавляет, что морской лев начал храпеть.
"Смотри! Смотри, как он спит", — сказал другой рыбак.
Как именно морской лев оказался на борту, пока неизвестно.
Морской лев выглядел настолько спокойным, что многие пользователи сети написали, что он якобы отдыхает после "длинного рабочего дня".
- "Да дайте же уже поспать, я работал 12 часов подряд".
- "Выключи свет, приятель".
- "Хватит шуметь, я хочу поспать".
- "Ну что за шум? Завтра рано вставать на работу".
- "Хозяин пришел домой, так что вам пора уходить", "Извините, я устал спать на улице".
Напомним, что в сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося поблизости.
Кроме того, в американском городе Сан-Рафаэль (штат Калифорния) полицейские получили вызов от местных жителей о том, что посреди оживленной улицы находится морской лев. Сначала полицейские не поверили этому сообщению, но, прибыв на место, были потрясены увиденным.