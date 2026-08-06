Заснул и начал храпеть: незваный гость занял кровать рыбаков и стал звездой TikTok (видео)

Работники рыболовного судна " " в аргентинском городе Мар-дель-Плата были удивлены, когда увидели, что на одной из кроватей каюты мирно спал незваный гость — морской лев.

Необычную сцену сняли на видео, и оно стало вирусным в социальной сети TikTok.

Морской лев уснул в каюте моряков

Инцидент произошёл на рыболовном судне, пришвартованном в порту Мар-дель-Плата. Лев сумел пробраться в жилую каюту экипажа, залезть на кровать и устроиться так, словно находился у себя дома.

Один из моряков снял происходящее на телефон. На видео животное не проявляет агрессии или признаков стресса. Наоборот, ему комфортно: оно лежит на матрасе, положив ласты на кровать, и совсем не обращает внимания на людей.

Заметив людей, морской лев оставался неподвижным несколько минут и не пытался покинуть каюту

"К нам в каюту залез морской лев", — усмехнулся за кадром один из членов экипажа.

Відео дня

Через несколько секунд другой моряк с удивлением добавляет, что морской лев начал храпеть.

"Смотри! Смотри, как он спит", — сказал другой рыбак.

Как именно морской лев оказался на борту, пока неизвестно.

Морской лев выглядел настолько спокойным, что многие пользователи сети написали, что он якобы отдыхает после "длинного рабочего дня".

"Да дайте же уже поспать, я работал 12 часов подряд".

"Выключи свет, приятель".

"Хватит шуметь, я хочу поспать".

"Ну что за шум? Завтра рано вставать на работу".

"Хозяин пришел домой, так что вам пора уходить", "Извините, я устал спать на улице".

Напомним, что в сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося поблизости.

Кроме того, в американском городе Сан-Рафаэль (штат Калифорния) полицейские получили вызов от местных жителей о том, что посреди оживленной улицы находится морской лев. Сначала полицейские не поверили этому сообщению, но, прибыв на место, были потрясены увиденным.