Заснув і почав хропіти: непроханий гість захопив ліжко рибалок і став зіркою TikTok (відео)

Працівники риболовного судна в аргентинському місті Мар-дель-Плата були здивовані, коли побачили, що на одному з ліжок каюти мирно спав непроханий гість — морський лев.

Незвичайну сцену зняли на відео, і воно стало вірусним у соціальній мережі TikTok.

Морський лев заснув у каюті моряків

Інцидент стався на рибальському судні, пришвартованому в порту Мар-дель-Плата. Лев зумів пробратися до житлової каюти екіпажу, залізти на ліжко й влаштуватися так, ніби перебував у себе вдома.

Один із моряків зняв те, що відбувалося, на телефон. На відео тварина не проявляє агресії чи ознак стресу. Навпаки, їй комфортно, вона лежить на матраці, поклавши ласти на ліжко, і зовсім не звертає уваги на людей.

Помітивши людей, морський лев залишався нерухомим кілька хвилин і не намагався покинути каюту

"До нас у каюту забрався морський лев", — посміявся за кадром один із членів екіпажу.

Відео дня

Через кілька секунд інший моряк із подивом додає, що морський лев почав хропіти.

"Дивись! Дивись, як він спить", — сказав інший рибалка.

Як саме морський лев опинився на борту, поки невідомо.

Морський лев виглядав настільки спокійним, що багато користувачів мережі написали, що він нібито відпочиває після "довгого робочого дня".

"Та дайте вже поспати, я працював 12 годин поспіль".

"Вимкніть світло, друже".

"Досить галасувати, я хочу поспати"

"Ну що за галас? Завтра рано вставати на роботу".

"Господар прийшов додому, тож вам час іти", "Вибачте, я втомився спати на вулиці".

Нагадаємо, що у мережі завірусилося відео, на якому рибалка витягнув з океану тунця жовтоперого, проте радів своєму вдалому улову зовсім недовго через морського лева, який зачаївся поруч.

Також в американському місті Сан-Рафаель (штат Каліфорнія) поліціянти отримали виклик від місцевих, що посеред жвавої вулиці перебуває морський лев. Спочатку копи не повірили повідомленню, та коли прибули на місце, були вражені побаченим.