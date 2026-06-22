Пограбування року: рибалка спіймав великого тунця, але його вмить поцупив морський лев (відео)

У мережі завірусилося відео, на якому рибалка витягнув з океану тунця жовтоперого, проте радів своєму вдалому улову зовсім недовго через морського лева, який зачаївся поруч.

Великий морський ссавець пильно стежив за рибалкою, і, дочекавшись вдалого моменту, напав на чоловіка, відібравши у нього здобич. Про курйозний випадок розповіло видання Fox News.

На кадрах видно, як щасливий чоловік з витягнутим тунцем у руках позував для фотографії на пам'ять. Однак раптом на нього з води вискочив морський котик. Ссавцю не довелося атакувати риболова, оскільки як тільки він наблизився до чоловіка, той з переляку тут же випустив свій улов з рук. Морський котик не забарився і швидко його підібрав, а тоді повернувся у воду.

Збентежений рибалка почав підскакувати і кричати, оскільки зовсім не був готовим до такої ситуації.

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"Це було так несподівано. Гадаю, він прийняв найкраще рішення, відмовившись від тунця, маючи на це лише частку секунди. Мабуть, він не хотів стати обідом для морського лева", — прокоментував кадри один із користувачів соцмереж.

Люди також пишуть, що рибалка міг стати жертвою атаки ссавця, оскільки той міг здійснити другу атаку і навіть його вкусити.

Морські леви дуже розумні

Попри жарти та припущення у мережі, експерти кажуть, що подібна поведінка морських ссавців є досить поширеним явищем. Фахівці з дикої природи називають це "хижацтвом" — коли морські ссавці крадуть рибу прямо у рибалок, з волосіней, сіток або човнів.

Особливо цим славляться морські леви, які вважаються дуже розумними створіннями і швидко здатні пов'язати риболовлю людини з можливістю легкої здобичі.

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