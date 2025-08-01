Хотів освіжитися: поліція затримала незвичного "злочинця" на вулицях мегаполіса (фото)

В американському місті Сан-Рафаель (штат Каліфорнія) поліціянти отримали виклик від місцевих, що посеред жвавої вулиці перебуває морський лев. Спочатку копи не повірили повідомленню, та коли прибули на місце, були вражені побаченим.

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На місці правоохоронці встановили, що тварина блукала поміж припаркованими машинами, йдеться в повідомленні департаменту поліції Сан-Рафаеля.

Копи відразу викликали на допомогу рятувальників та ветеринарів, а на місці виявлення тварини були присутні небайдужі громадяни та зоозахисники. Вони намагалися спільними зусиллями врятувати морського лева.

Поліцейські рятують морського лева Фото: Instagram До порятунку долучилися рятувальники та зоологи Фото: Instagram

"Офіцери, пожежники й місцеві жителі використали щити, кошик для транспортування й картон, щоб безпечно загнати морського лева до парку Point San Pedro Bay Park. У парку морський лев із задоволенням скористався зрошувальною системою та освіжився під дощовою водою, — йдеться в дописі.

Тварину, яку рятувальники назвали Пойнтер, забрали фахівці з Центру морських ссавців. Її доставили до спеціалізованого центру на обстеження і лікування, так як у тварини підозрюють бактеріальну інфекцію. За словами фахівців, після реабілітації Пойнтера планують повернути назад до дикої природи.

"Хоч ці тварини й виглядають милими та приязними, вони є дикими тваринами та можуть поводитися непередбачувано. Якщо ви натрапили на дику тварину, не підходьте до неї й не загороджуйте шлях. Краще зберігайте дистанцію і викликайте спеціальні служби", — нагадують правоохоронці.

Раніше Фокус повідомляв, як запеклий бій морського лева і восьминога записали на камеру. На кадрах видно, як ссавець з усієї сили раз у раз кидає головоногого об воду, втім, восьминіг зовсім не має наміру здаватися без бою.

Згодом стало відомо, що танець морської левиці став вірусним. Дослідники підтвердили, що самка морського лева, на ім'я Ронан, найкраща не тільки серед ссавців, а й також з легкістю обходить деяких людей.