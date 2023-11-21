Щупальця летять на всі боки: запеклий бій морського лева і восьминога записали на камеру (відео)

На кадрах видно, як ссавець з усієї сили раз у раз кидає головоногого об воду, втім, восьминіг зовсім не має наміру здаватися без бою.

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Ліндсі Браянт готувалася влаштувати заплив біля узбережжя Нанаймо, коли помітила у воді щось дивне. За словами очевидиці, вона часто плаває в цьому районі й нерідко зустрічає морських левів, проте раніше не помічала в їхній поведінці нічого подібного, пише Miami Herald.

Жінка помітила, що цього разу поведінка морського лева здавалася трохи дивною. Спочатку Браянт припустила, що ссавець заплутався і намагається вибратися, проте потім, здалося, що на хвилину тварина взагалі впала в ступор. Браянт почала знімати те, що відбувалося у воді, а потім переглянула відео вдома, коли повернулася.

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На кадрах чітко видно, що морський лев зовсім не заплутався і не харчується рибою в затоці. Насправді Браянт вдалося зняти запеклий бій між морським левом і восьминогом. На кадрах видно, як ссавець із силою відкидає восьминога у воду, а потім пірнає і повторює цей рух. Причому над головою морського лева і восьминога кружляють чайки, в надії, що їм також щось перепаде.

На кадрах можна помітити, що восьминіг, ймовірно, зовсім не збирався здаватися без бою. Головоногий пручався, як міг, і на кадрах, часом, можна помітити, що морському леву зовсім непросто. За словами дослідника морських ссавців з Університету Британської Колумбії Ендрю Тайтеса, насправді на цих кадрах немає нічого дивного: морські леви харчуються восьминогами.

Основна складність полювання на восьминога полягає в тому, щоб проковтнути восьминога цілим і не дати йому вхопитися за голову своїми вісьмома руками — у такому разі морський лев, ймовірно, просто задихнеться. Тому ссавці, як правило, використовують таку тактику: морські леви кусають по одній руці, потім кидають тіло головоногого об товщу води та проробляють цей трюк кілька разів. За словами вченого, морські леви вважають за краще розбиратися з супротивниками на поверхні води, оскільки тут у них більше шансів отримати більший крутний момент, ніж під водою.

Раніше Фокус писав про те, що морський лев дав відсіч акулі: вирвав горло, а потім проковтнув.