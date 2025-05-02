Єдиний ссавець у світі, що витримує ритм: танцює краще за деяких людей (відео)

Дослідники підтвердили, що самка морського лева, на ім'я Ронан, найкраща не тільки серед ссавців, а й також з легкістю обходить деяких людей: результати вказують на те, що їй ідеально вдається тримати ритм під час танців.

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Про це пише IFLScience.

Самка морського лева, на ім'я Ронан, стала популярною завдяки своїм чудовим танцям під Backstreet Boys. Ще у 2013 році вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі (UCSC) виявили, що Ронан стала єдиним ссавцем у світі, який не є людиною і який продемонстрував точне підтримання ритму. Вона довела, що може тримати ритм і навіть підлаштовуватися під музику, яку вона раніше не чула. Тепер учені пішли ще далі.

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Тримає ритм не гірше за людину

Від Backstreet Boys до Earth Ронан вдавалося зафіксувати цей ритм, проте дехто сумнівався, чи справді таланти морського лева відповідають людським. Тож у новому дослідженні вчені з Лабораторії ластоногих Каліфорнійського університету в Санта-Крузі зосередилися на тому, щоб порівняти здібності самки морського лева з Homo sapiens.

Відомо, що людині потрібно 150 мілісекунд, щоб моргнути. Під час експериментів Ронан довела, що здатна потрапляти в ритм у межах середнього діапазону в 15 мілісекунд, тобто вона відхилялася від ритму всього на десяту частку моргання.

Вчені також провели експеримент зі студентами-людьми та виявили, що самка морського лева була точнішою і послідовнішою в кожному тестованому темпі. Під час дослідження вчені також зібрали всі виступи, як людей, так і не людей, і масштабували для 10 000 людей, які проводять те саме дослідження. Результати вказують на те, що Ронан набрала 99 процентиль — простими словами самка морського лева тримає ритм краще за деяких людей.

Еволюційна перевага

Здатність тримати ритм і танцювати під хіт, ймовірно, не надто корисна для дикої тварини. Однак учені розглянули те, що мається на увазі під ритмом, і виявили в цій здатності більше сенсу з еволюційного погляду.

Що дає відчуття ритму:

сприйняття регулярної закономірності в часі;

складання прогнозів про наступні події в послідовності на основі цієї закономірності;

планування та виконання руху на основі передбаченого часу та розуміння закономірності.

За словами співавтора дослідження, доктора Пітера Кука, якщо думати про здатність підтримувати в такому ключі, то існує величезна безліч обставин, у яких ця здатність може бути корисною у тваринному світі.

У розрізі морських левів, таке вміння може сприяти руху ластами під час плавання, спостереженню за рибою під час полювання, а також сприяє вмінню передбачати, куди вона піде та коли дістанеться туди. Крім того, вміння підтримувати ритм може допомогти у спілкуванні з іншими тваринами.

Історія Ронан

Морські леви зазвичай годуються грудьми близько 9 місяців, тому дитинчата можуть не знати, як полювати, якщо опиняються наодинці з собою до цього віку. Це може призвести до досить цікавої поведінки тварин:

жебрацтво на пляжі;

блукання містом;

відвідування ресторанів і кафе.

Відомо, що Ронан народилася в дикій природі, але, схоже, щось трапилося з її матір'ю, оскільки самка з раннього віку з'являлася на пляжі й вступала у взаємодії з людьми. За словами Кук, кілька тижнів Ронан провела в реабілітації, де піддалася різним тестам, потім тварину повернули в дику природу, де самка продовжувала взаємодіяти з людьми.

На той час Лабораторія ластоногих Каліфорнійського університету шукала нового морського лева для досліджень. Ронан була молодою, адаптивною, цікавою та вмотивованою, а тому стала ідеальною твариною для того, щоб перевірити, чи можуть тварини тримати ритм. Зазначимо, що така поведінка раніше не спостерігалася в жодної тварини, крім людини.

Раніше Фокус писав про те, що куди вона піде і коли добереться туди.