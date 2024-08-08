Крутіше, ніж очікувалося. Учені показали, як це, покататися верхи на морському леві (відео)

Відео, отримане дослідниками, дає унікальний погляд на те, як вид, що зникає, використовує своє середовище проживання.

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Океан покриває більшу частину поверхні і є домівкою для неймовірної кількості живих істот. Деякі з них успішно процвітають у морських глибинах, а інші опинилися на межі вимирання через безліч чинників, зокрема й зміни клімату, зумовлені діяльністю людини. Це стосується і морських левів (Neophoca cinerea), пише Gizmodo.

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У новому дослідженні вчені прикріпили до тварин, що мешкають біля узбережжя Південної Австралії, камери, щоб скласти карту середовища проживання видів, що зникають. На відео та зображеннях, отриманих з камер, розміщених на спинах морських левів, вчені розгледіли шість основних звичок тварин:

відвідування рифу макроводоростей;

відвідування луки макроводоростей;

прогулянка по голому піску;

гра з губками та піском;

прогулянка безхребетним рифом;

відвідування безповонкових валунних місцезростань.

Відео були зняті на відстані від 5 до 110 метрів від узбережжя Австралії й, за словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Університету Аделаїди та Південноавстралійського науково-дослідного інституту Натана Анджелакіса, є ефективним способом картування різноманітних бентичних місцезростань на великих ділянках морського дна.

Автори дослідження стверджують, що отримані ними дані, крім того, що вони просто дивовижні, так само корисні для картування місць проживання видів, що зникають, таких як австралійські морські леви. Загалом, дані також можна використовувати для картування ще невивчених ділянок дна океану.

Загалом учені використовували близько 89 годин відеоматеріалів для моделювання середовища проживання на континентальному шельфі Південної Австралії поблизу острова Кенгуру. Моделі передбачали великі площі серед проживання біля узбережжя. Пізніше вчені додали в моделі океанографічні дані за 21 рік спостережень і вимірювання, проведені різними групами вчених. У результаті їм вдалося скласти повнішу картину середовища проживання біля узбережжя Австралії.

Зазначимо, що ідея прикріплення камер до морських ссавців зовсім не є чимось новим. Однак у своїй роботі вчені продемонстрували, як подібні камери можна використовувати для збереження дикої природи.

Під час дослідження команда прикріпила до морських льодів супутникові GPS-реєстратори, що дало змогу спостерігати за тваринами в режимі реального часу. До слова, щось подібне група вчених зробила минулого року, коли вивчала режим сну морських левів. Автори дослідження також зазначають, що реєстрація положення і швидкості тварин дає змогу дослідникам відстежувати їх, навіть коли вони перебувають глибоко в океані.

Попередні дослідження також показали, що за останні чотири десятиліття популяція морських левів скоротилася більш ніж на 60%. Таким чином, нові відео зі спин тварин слугують двом цілям: надання дослідникам нових даних про морське середовище біля берегів, а також картування місць проживання, які використовуються цим видом, з метою його збереження.

Раніше Фокус писав про те, що запеклий бій морського лева і восьминога записали на камеру: щупальця летять на всі боки.