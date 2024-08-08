Круче, чем ожидалось. Ученые показали, каково это, прокатиться верхом на морском льве (видео)

Видео, полученное исследователям, дает уникальный взгляд на то, как исчезающий вид использует свою среду обитания.

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Океан покрывает большую часть поверхности и является домом для невероятного количества живых существ. Некоторые из них успешно процветают в морских глубинах, а другие оказались на грани вымирания из-за множества факторов, в том числе и изменений климата, обусловленных деятельностью человека. Это относится и к морским львам (Neophoca cinerea), пишет Gizmodo.

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В новом исследовании ученые прикрепили к животным, обитающим у побережья Южной Австралии, камеры, чтобы составить карту среды обитания исчезающих видов. На видео и изображениях, полученных с камер, размещенных на спинах морских львов, ученые разглядели шесть основных привычек животных:

посещение рифа макроводорослей;

посещение луга макроводорослей;

прогулка по голому песку;

игра с губками и песком;

прогулка по беспозвоночному рифу;

посещение бесповоночных валунных местобитаний.

Видео были сняты на расстоянии от 5 до 110 метров от побережья Австралии и, по словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Университета Аделаиды и Южно-Австралийского научно-исследовательского института Натана Анджелакиса, являются эффективным способом картирования разнообразных бентических местообитаний на больших участках морского дна.

Авторы исследования утверждают, что полученные ими данные, кроме того, что они просто удивительны, так же полезны для картирования мест обитания исчезающих видов, таких как австралийские морские львы. В целом, данные также можно использовать для картирования еще неизученных участков дна океана.

В общей сложности ученые использовали около 89 часов видеоматериалов для моделирования среды обитания на континентальном шельфе Южной Австралии вблизи острова Кенгуру. Модели предсказывали большие площади среди обитания у побережья. Позже ученые добавили в модели океанографические данные за 21 год наблюдений и измерения, проведенные разными группами ученых. В результате им удалось составить более полную картину среды обитания у побережья Австралии.

Отметим, что идея прикрепления камер к морским млекопитающим вовсе не является чем-то новым. Однако в своей работе ученые продемонстрировали, как подобные камеры можно использовать для сохранения дикой природы.

В ходе исследования команда прикрепила к морским льдам спутниковые GPS-регистраторы, что позволило наблюдать за животными в режиме реального времени. К слову, нечто подобное группа ученых сделала в прошлом году, когда изучала режим сна морских львов. Авторы исследования также отмечают, что регистрация положения и скорости животных позволяет исследователям отслеживать их, даже когда они находятся глубоко в океане.

Предыдущие исследования также показали, что за последние четыре десятилетия популяция морских львов сократилась более чем на 60%. Таким образом, новые видео со спин животных служат двум целям: предоставление исследователям новых данных о морской среде у берегов, а также картирование мест обитания, используемых этим видом, с целью его сохранения.

Ранее Фокус писал о том, что ожесточенный бой морского льва и осьминога записали на камеру: щупальца летят во все стороны.