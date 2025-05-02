Единственное млекопитающее в мире, выдерживающее ритм: танцует лучше некоторых людей (видео)

Исследователи подтвердили, что самка морского льва по имени Ронан лучшая не только среди млекопитающих, но также с легкостью обходит некоторых людей: результаты указывают на то, что ей идеально удается держать ритм во время танцев.

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Об этом пишет IFLScience.

Самка морского льва по имени Ронан стала популярной благодаря своим великолепным танцам под Backstreet Boys. Еще в 2013 году ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (UCSC) обнаружили, что Ронан стала единственным млекопитающим в мире, не являющимся человеком, которое продемонстрировало точное поддержание ритма. Она доказала, что может держать ритм и даже подстраиваться под музыку, которую она раньше не слышала. Теперь ученые пошли еще дальше.

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Держит ритм не хуже человека

От Backstreet Boys до Earth Ронан удавалось зафиксировать этот ритм, однако некоторые сомневались, действительно ли таланты морского льва соответствуют человеческим. Поэтому в новом исследовании ученые из Лаборатории ластоногих Калифорнийского университета в Санта-Крузе сосредоточились на том, чтобы сравнить способности самки морского льва с Homo sapiens.

Известно, что человеку требуется 150 миллисекунд, чтобы моргнуть. В ходе экспериментов Ронан доказала, что способна попадать в ритм в пределах среднего диапазона в 15 миллисекунд, то есть она отклонялась от ритма всего на десятую долю моргания.

Ученые также провели эксперимент со студентами-людьми и обнаружили, что самка морского льва была точнее и последовательнее в каждом тестируемом темпе. В ходе исследования ученые также собрали все выступления, как людей, так и не людей, и масштабировали для 10 000 людей, проводящих то же исследование. Результаты указывают на то, что Ронан набрала 99 процентиль — простыми словами самка морского льва держит ритм лучше некоторых людей.

Эволюционное преимущество

Способность держать ритм и танцевать под хит, вероятно, не слишком полезна для дикого животного. Однако ученые рассмотрели то, что подразумевается под ритмом и обнаружили в этой способности больше смысла с эволюционной точки зрения.

Что дает ощущение ритма:

восприятие регулярной закономерности во времени;

составление прогнозов о последующих событиях в последовательности на основе этой закономерности;

планирование и выполнение движения на основе предсказанного времени и понимания закономерности.

По словам соавтора исследования, доктора Питера Кука, если думать о способности поддерживать в таком ключе, то существует огромное множество обстоятельств, в которых эта способность может быть полезной в животном мире.

В разрезе морских львов, такое умение может способствовать движению ластами во время плавания, наблюдению за рыбой во время охоты, а также способствует умению предсказывать, куда она пойдет и когда доберется туда. Кроме того, умение поддерживать ритм моет помочь в общении с другими животными.

История Ронан

Морские львы обычно кормятся грудью около 9 месяцев, поэтому детеныши могут не знать, как охотиться, если оказываются предоставленными сами себе до этого возраста. Это может привести к довольно любопытному поведению животных:

попрошайничество на пляже;

блуждание по городу;

посещение ресторанов и кафе.

Известно, что Ронан родилась в дикой природе, но, похоже, что-то случилось с ее матерью, так как самка с раннего возраста появлялась на пляже и вступала во взаимодействия с людьми. По словам Кук, нескольких недель Ронан провела в реабилитации, где подверглась различным тестам, затем животное вернули в дикую природу, где самка продолжала взаимодействовать с людьми.

В то время Лаборатория ластоногих Калифорнийского университета искала нового морского льва для исследований. Ронан была молодой, адаптивной, любопытной и мотивированной, а потому стала идеальным животным для того, чтобы проверить, могут ли животные держать ритм. Отметим, что такое поведение ранее не наблюдалось ни у одного животного, кроме человека.

Ранее Фокус писал о том, что куда она пойдет и когда доберется туда.