В самые сложные времена у морских львов зубы становятся больше: что происходит (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили, что размер зубов южноамериканский морских львов отражает исторические изменения численности популяции.

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Недавнее исследование показало, что зубы южноамериканских морских львов (Otaria byronia) содержат ценные подсказки о прошлой динамике популяции. Анализ был проведен командой из Института биологии морских организмов, Центра изучения морских систем и Национального университета Патагонии Сан-Хуан-Боско, а результаты указывают на четкую связь между численностью популяции и размером зубов животных, пишет PHYS.org.

В ходе исследования ученые проанализировали изменения зубов и групп слоев роста (GLG) южноамериканских морских львов за последнее столетие. Результаты исследования показывают, что размер зубов животных на самом деле может служить надежным индикатором зависящих от плотности эффектов на соматический рост.

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Авторы исследования отмечают, что им удалось сравнить зубы самцов морских львов двух различных периодов:

эпохи коммерческой добычи — популяция морских львов была на пике;

период после добычи — численность популяции резко сократилась.

В ходе исследования ученые измерили длину зубов, а также диаметр и ширину GLG и обнаружили четкие различия между двумя периодами. Во-первых, рост зубов морских львов отражает рост тела животных — была обнаружена корреляция между длиной тела и длиной зубов у особей после сбора урожая. Во-вторых, ученые обнаружили меньшие зубы у животных во время, когда популяция была на пике.

Челюсть морского льва Фото: Ailin Sosa Drouville

По словам ведущего автора исследования, доктора Айлин Соса Дровиль, полученные ими результаты показывают, что размер зубов и внутренние слои роста могут дать представление о том, как плотность популяции влияет на соматический рост. В эпоху коммерческого промысла тюленей конкуренция за пищу была интенсивной, что, вероятно, привело к снижению соматического роста. После сокращения популяции отдельные морские львы получили лучший доступ к ресурсам, что привело к более крупным зубам и более толстым слоям дентина.

Сагиттальный разрез верхнего клыка самца южноамериканского морского льва Фото: Ailin Sosa Drouville

Теперь ученые считают, что результаты их исследования подчеркивают потенциал твердых структур, таких как зубы, в качестве исторических записей экологических условий. Понимание того, как плотность популяции влияет на рост, может помочь ученым оценить прошлые экологические нагрузки и предсказать, как морские млекопитающие могут реагировать на будущие изменения в динамике популяции.

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