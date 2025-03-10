У найскладніші часи у морських левів зуби стають більшими: що відбувається (фото)

У новому дослідженні вчені виявили, що розмір зубів південноамериканських морських левів відображає історичні зміни чисельності популяції.

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Недавнє дослідження показало, що зуби південноамериканських морських левів (Otaria byronia) містять цінні підказки про минулу динаміку популяції. Аналіз був проведений командою з Інституту біології морських організмів, Центру вивчення морських систем і Національного університету Патагонії Сан-Хуан-Боско, а результати вказують на чіткий зв'язок між чисельністю популяції та розміром зубів тварин, пише PHYS.org.

Під час дослідження вчені проаналізували зміни зубів і груп шарів росту (GLG) південноамериканських морських левів за останнє століття. Результати дослідження показують, що розмір зубів тварин насправді може служити надійним індикатором залежних від щільності ефектів на соматичний ріст.

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Автори дослідження зазначають, що їм вдалося порівняти зуби самців морських левів двох різних періодів:

епохи комерційного видобутку — популяція морських левів була на піку;

період після видобутку — чисельність популяції різко скоротилася.

Під час дослідження вчені виміряли довжину зубів, а також діаметр і ширину GLG і виявили чіткі відмінності між двома періодами. По-перше, ріст зубів морських левів відображає ріст тіла тварин — було виявлено кореляцію між довжиною тіла і довжиною зубів у особин після збору врожаю. По-друге, вчені виявили менші зуби у тварин у час, коли популяція була на піку.

Щелепа морського лева Фото: Ailin Sosa Drouville

За словами провідного автора дослідження, доктора Айлін Соса Дровіль, отримані ними результати показують, що розмір зубів і внутрішні шари росту можуть дати уявлення про те, як щільність популяції впливає на соматичний ріст. В епоху комерційного промислу тюленів конкуренція за їжу була інтенсивною, що, ймовірно, призвело до зниження соматичного росту. Після скорочення популяції окремі морські леви отримали кращий доступ до ресурсів, що призвело до більших зубів і товстіших шарів дентину.

Сагітальний розріз верхнього ікла самця південноамериканського морського лева Фото: Ailin Sosa Drouville

Тепер учені вважають, що результати їхнього дослідження підкреслюють потенціал твердих структур, таких як зуби, як історичних записів екологічних умов. Розуміння того, як щільність популяції впливає на ріст, може допомогти вченим оцінити минулі екологічні навантаження і передбачити, як морські ссавці можуть реагувати на майбутні зміни в динаміці популяції.

Раніше Фокус писав про те, що щось в океані змушує морських левів нападати на людей у Каліфорнії.