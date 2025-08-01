Хотел освежиться: полиция задержала необычного "преступника" на улицах мегаполиса (фото)

В американском городе Сан-Рафаэль (штат Калифорния) полицейские получили вызов от местных, что посреди оживленной улицы находится морской лев. Сначала копы не поверили сообщению, но когда прибыли на место, были поражены увиденным.

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На месте правоохранители установили, что животное бродило между припаркованными машинами, говорится в сообщении департамента полиции Сан-Рафаэля.

Копы сразу вызвали на помощь спасателей и ветеринаров, а на месте обнаружения животного присутствовали неравнодушные граждане и зоозащитники. Они пытались совместными усилиями спасти морского льва.

Полицейские спасают морского льва Фото: Instagram К спасению присоединились спасатели и зоологи Фото: Instagram

"Офицеры, пожарные и местные жители использовали щиты, корзину для транспортировки и картон, чтобы безопасно загнать морского льва в парк Point San Pedro Bay Park. В парке морской лев с удовольствием воспользовался оросительной системой и освежился под дождевой водой, — говорится в сообщении.

Животное, которое спасатели назвали Пойнтер, забрали специалисты из Центра морских млекопитающих. Его доставили в специализированный центр на обследование и лечение, так как у животного подозревают бактериальную инфекцию. По словам специалистов, после реабилитации Пойнтера планируют вернуть обратно в дикую природу.

"Хотя эти животные и выглядят милыми и дружелюбными, они являются дикими животными и могут вести себя непредсказуемо. Если вы наткнулись на дикое животное, не подходите к нему и не загораживайте путь. Лучше сохраняйте дистанцию и вызывайте специальные службы", — напоминают правоохранители.

Ранее Фокус сообщал, как ожесточенный бой морского льва и осьминога записали на камеру. На кадрах видно, как млекопитающее со всей силы то и дело швыряет головоногого об воду, впрочем, осьминог вовсе не намерен сдаваться без боя.

Впоследствии стало известно, что танец морской львицы стал вирусным. Исследователи подтвердили, что самка морского льва, по имени Ронан, лучшая не только среди млекопитающих, но и также с легкостью обходит некоторых людей.