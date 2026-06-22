Ограбление года: рыбак поймал большого тунца, но его мгновенно украл морской лев (видео)

В сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося поблизости.

Крупное морское млекопитающее пристально следило за рыбаком и, дождавшись подходящего момента, напало на мужчину, отобрав у него добычу. Об этом курьезном случае сообщило издание Fox News.

На кадрах видно, как счастливый мужчина с вытащенным тунцом в руках позировал для фотографии на память. Однако вдруг на него из воды выскочил морской котик. Млекопитающему не пришлось нападать на рыбака, поскольку, как только он приблизился к мужчине, тот от испуга тут же выпустил свой улов из рук. Морской котик не замедлил и быстро его подобрал, а затем вернулся в воду.

Смущённый рыбак начал подпрыгивать и кричать, поскольку совершенно не был готов к такой ситуации.

Відео дня

"Это было так неожиданно. Думаю, он принял лучшее решение, отказавшись от тунца, имея на это всего лишь долю секунды. Видимо, он не хотел стать обедом для морского льва", — прокомментировал эти кадры один из пользователей соцсетей.

Люди также пишут, что рыбак мог стать жертвой нападения млекопитающего, поскольку тот мог совершить повторное нападение и даже укусить его.

Морские львы очень умны

Несмотря на шутки и домыслы в сети, эксперты отмечают, что подобное поведение морских млекопитающих является довольно распространённым явлением. Специалисты по дикой природе называют это "хищничеством" — когда морские млекопитающие крадут рыбу прямо у рыбаков, с лесок, сетей или лодок.

Особенно этим славятся морские львы, которые считаются очень умными существами и быстро способны связать рыбалку человека с возможностью легкой добычи.

Ранее "Фокус" рассказывал, как гигантский морской лев напугал туриста, когда просто захотел понырять.

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