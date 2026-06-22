Ограбление года: рыбак поймал большого тунца, но его мгновенно украл морской лев (видео)
В сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося поблизости.
Крупное морское млекопитающее пристально следило за рыбаком и, дождавшись подходящего момента, напало на мужчину, отобрав у него добычу. Об этом курьезном случае сообщило издание Fox News.
На кадрах видно, как счастливый мужчина с вытащенным тунцом в руках позировал для фотографии на память. Однако вдруг на него из воды выскочил морской котик. Млекопитающему не пришлось нападать на рыбака, поскольку, как только он приблизился к мужчине, тот от испуга тут же выпустил свой улов из рук. Морской котик не замедлил и быстро его подобрал, а затем вернулся в воду.
Смущённый рыбак начал подпрыгивать и кричать, поскольку совершенно не был готов к такой ситуации.
"Это было так неожиданно. Думаю, он принял лучшее решение, отказавшись от тунца, имея на это всего лишь долю секунды. Видимо, он не хотел стать обедом для морского льва", — прокомментировал эти кадры один из пользователей соцсетей.
Люди также пишут, что рыбак мог стать жертвой нападения млекопитающего, поскольку тот мог совершить повторное нападение и даже укусить его.
Морские львы очень умны
Несмотря на шутки и домыслы в сети, эксперты отмечают, что подобное поведение морских млекопитающих является довольно распространённым явлением. Специалисты по дикой природе называют это "хищничеством" — когда морские млекопитающие крадут рыбу прямо у рыбаков, с лесок, сетей или лодок.
Особенно этим славятся морские львы, которые считаются очень умными существами и быстро способны связать рыбалку человека с возможностью легкой добычи.
Ранее "Фокус" рассказывал, как гигантский морской лев напугал туриста, когда просто захотел понырять.
Кроме того, ранее в США полицейские задержали необычного преступника, родом из моря.