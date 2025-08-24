Гигантский обитатель моря напугал туриста: животное просто захотело понырять (видео)

Житель Чили решил снять причал во время отдыха, но был ошарашен — буквально ниоткуда возник морской лев, который захотел нырнуть. Эффектный прыжок оценили в сети, назвав его "идеальным".

Во время самого полета мужчина снял на видео, как большое по размерам животное смогло прыгнуть в воду, говорится в посте автора в Reddit.

Курьезный эпизод стал вирусным — набрал более 72 тыс. реакций. На кадрах заметно, что житель Чили прогуливался по причалу, дышал свежим воздухом и решил показать красоту здешнего места на видео.

Через мгновение мужчина услышал звук и повернул камеру, а перед ним из-за опор дока выполз большой морской лев. Сначала он подумал, что животное может напасть на него, но потом обитатель моря быстро приполз к краю причала.

Через несколько секунд лев пристроился возле искусственного барьера, а затем — прыгнул в воду в эффектном прыжке. На последних кадрах заметно, что лев продолжил водные процедуры, несмотря на удивление случайного свидетеля.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. По версии пользователей, событие произошло в конце июля 2025 года в портовом чилийском городке Вальвидия.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному ролику, большинство пользователей саркастически прокомментировали увиденное. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Звук в конце — лол. Как будто только что ограбил банк и сбежал";

"Эффектно прыгнул, черт возьми";

"Думаю, это морской лев, а не тюлень. Но это был идеальный прыжок";

"Да, это — морской лев. От такого лучше держаться подальше";

"Никогда не видел, чтобы они так соскакивали с причала! И еще так эффектно!".

Ранее Фокус рассказывал, что морской лев вступил в драку с осьминогом. На кадрах видно, как млекопитающее со всей силы то и дело швыряет головоногого об воду, впрочем, осьминог вовсе не намерен сдаваться без боя.

Впоследствии стало известно, как полиция задержала необычного "преступника" на улицах мегаполиса. В американском городе Сан-Рафаэль (штат Калифорния) полицейские получили вызов от местных, что посреди оживленной улицы находится морской лев.