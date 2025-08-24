Гігантський мешканець моря налякав туриста: тварина просто захотіла попірнати (відео)

Мешканець Чилі вирішив зняти причал під час відпочинку, але був ошелешений — буквально нізвідки виник морський лев, який захотів пірнути. Ефектний стрибок оцінили в мережі, назвавши його "ідеальним".

Related video

Під час самого польоту чоловік зафільмував, як велика за розмірами тварина змогла стрибнути в воду, йдеться в пості автора в Reddit.

Курйозний епізод став вірусним — набрав понад 72 тис. реакцій. На кадрах помітно, що мешканець Чилі прогулювався причалом, дихав свіжим повітрям і вирішив показати красу тутешнього місця на відео.

За мить чоловік почув звук і обернув камеру, а перед ним з-за опор доку виповз великий морський лев. Спочатку він подумав, що тварина може напасти на нього, але потім мешканець моря швидко приповз до краю причалу.

Через кілька секунд лев прилаштувався біля штучного бар'єра, а потім — стрибнув у воду в ефектному стрибку. На останніх кадрах помітно, що лев продовжив водні процедури попри здивування випадкового свідка.

Наразі точно невідомо, де і коли були зняті ці кадри. За версію користувачів, подія відбулася наприкінці липня 2025 року в портовому чилійському містечку Вальвідія.

Що кажуть в мережі

В коментарях до вірусного ролика, більшість юзерів саркастично прокоментували побачене. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Звук наприкінці — лол. Наче щойно пограбував банк і втік";

"Ефектно стрибнув, чорт забирай";

"Думаю, це морський лев, а не тюлень. Але це був ідеальний стрибок";

"Так, це — морський лев. Від такого краще триматися подалі";

"Ніколи не бачив, щоб вони так зіскакували з причалу! І ще так ефектно!".

Раніше Фокус розповідав, що морський лев вступив у бійку з восьминогом. На кадрах видно, як ссавець з усієї сили раз у раз кидає головоногого об воду, втім, восьминіг зовсім не має наміру здаватися без бою.

Згодом стало відомо, як поліція затримала незвичного "злочинця" на вулицях мегаполіса. В американському місті Сан-Рафаель (штат Каліфорнія) поліціянти отримали виклик від місцевих, що посеред жвавої вулиці перебуває морський лев.