Ганяв гравців по полі: нахабний птах ледь не зірвав футбольний матч (відео)

Строкатий папуга ледь не зірвав проведення футбольного поєдинку між юнацькими командами Фламенго та Сеара. Курйозний випадок трапився в Ріо-де-Жанейро.

Птах залетів просто на поле під час матчу юнацької першості Бразилії. Через цей інцидент поєдинок ледь не було зірвано, адже на одного з гравців напав папуга, повідомляє The Sun.

Папуга атакував футболіста

За інформацією ЗМІ, через величезного строкатого птаха, який раптово залетів на поле, матч довелося двічі переривати. На опублікованому відео помітно, що знахабнілий папуга вільно літав по полю і навіть напав на одного з футболістів.

"На 17-й хвилині на поле залетів величезний синій папуга і напав на захисника однієї з команд, який впав на газон у паніці", — йдеться у повідомленні.

Після чого він полетів, а через деякий час повернувся і далі почав ганяти інших гравців. І лише тоді, коли йому набридло атакувати спортсменів, він просто полетів геть.

Відео дня

Виявляється, що такі інциденти з папугами доволі часто трапляються у Бразилії, де мешкає цей вид.

Але попри курйозні паузи через пернатого гостя, матч все ж вдалося продовжити і завершити.

Нагадаємо, що нещодавно у Сполучених Штатах Америки стався курйозний випадок. Білка ледь не зірвала важливий матч головної бейсбольної ліги Північної Америки MLB. Гравці не могли піймати швидкого гризуна кілька хвилин.

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