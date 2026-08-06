Гравці ганялися за нею на полі: маленька білка ледве не зірвала великий матч на стадіоні (відео)

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки стався курйозний випадок. Білка ледь не зірвала важливий матч головної бейсбольної ліги Північної Америки MLB.

Гравці не могли піймати швидкого гризуна кілька хвилин. Вірусне відео з'явилося у соцмережі Х.

Інцидент трапився під час поєдинку головної професіональної бейсбольної ліги Північної Америки MLB. На полі зустрілися команди Детройт Тайгерс та Балтимор Оріолс (14:0). Але матч раптово довелося зупинити. А все через те, що зухвала білка з'явилася прямо на полі арени.

Білка під час матчу у США

На відео, що з'явилося у соцмережі, помітно чорного гризуна серед білого дня не могли зловити кілька хвилин спортсмени та працівники стадіону.

Крім того, під час гонитвою за білкою коментатор бейсбольного матчу вирішив пожартувати й почав підтримувати білку.

Відео дня

"Гонитва за білкою розпочалася. Білка загнана в кут, але все ще уникає цілої армії працівників поля. І знову вільна! Загнали в рамки? Ні, мене не обмежити! Я прагну свободи! Вона намагається пробігти між ногами й знову тікає! Стрибає через рушник! І ще через один рушник", — заявив він.

Нагадаємо, що в офісі компанії Meta у Бангкоку, що Таїланді, стався гучний переполох. Робочий ритм офісних працівників зруйнувала білка. Тварина проникла до офісу компанії та влаштувала там погром серед співробітників.

Як вдалося з'ясувати, пухнастого гризуна доставили до офісу компанії в коробці, але вправній білці вдалося вибратися на свободу та влаштувати забіг.

Також білка в Брукліні сильно злякалася, коли солдати вистрілили з церемоніальної гармати на честь 250-річчя Америки, що кинулася з телефонного стовпа на спину солдата, але на щастя вижила.