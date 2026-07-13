Білка з коробки влаштувала погром в офісі компанії Meta: є жертви нападу

Нещодавно в офісі компанії Meta у Бангкоку, що Таїланді, стався гучний переполох. Робочий ритм офісних працівників зруйнувала білка.

Тварина проникла до офісу компанії та влаштувала там погром серед співробітників, повідомляє портал Wired із посиланням на внутрішній документ відомої компанії.

Як вдалося з'ясувати, пухнастого гризуна доставили до офісу компанії в коробці, але вправній білці вдалося вибратися на свободу та влаштувати забіг.

"Білка вирвалася на волю у будівлі в Бангкоку, де базуються деякі з регіональних команд технологічного гіганта. Звірятко щонайменше 20 хвилин носився по офісу, пробігаючи повз співробітників. Білка завдала легких поранень прибиральнику, перш ніж її спіймали", — йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що відповідальність за погром тваринки в офісі взяв на себе один із прибиральників компанії. Під час інциденту вона подряпала йому палець.

Відео дня

Після чого потерпілому надали першу медичну допомогу та відправили до лікарні на додаткове обстеження. Де білка зараз, яка влаштувала перегони в офісі не уточнюється.

Нагадаємо, що білка в Брукліні сильно злякалася, коли солдати вистрілили з церемоніальної гармати на честь 250-річчя Америки, що кинулася з телефонного стовпа на спину солдата, але на щастя вижила. Після цього тваринка стала зіркою у мережі.

Також у Каліфорнії (США) деякі жителі були стривожені після серії страшних нападів на людей, скоєних "злою білкою". Жителі Сан-Рафаеля опинилися в шоці після серії нападів агресивної тварини. Кілька людей зазнали серйозних травм і їх доправили у відділення невідкладної допомоги.