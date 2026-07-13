Белка из коробки устроила погром в офисе компании Meta: есть пострадавшие в результате нападения

Недавно в офисе компании Meta в Бангкоке (Таиланд) произошла громкая суматоха. Рабочий ритм офисных сотрудников нарушила белка.

Животное проникло в офис компании и устроило там беспорядки среди сотрудников, сообщает портал Wired со ссылкой на внутренний документ известной компании.

Как удалось выяснить, пушистого грызуна доставили в офис компании в коробке, но ловкой белке удалось выбраться на свободу и устроить забег.

"Белка вырвалась на свободу в здании в Бангкоке, где базируются некоторые из региональных подразделений технологического гиганта. Зверёк не менее 20 минут носился по офису, пробегая мимо сотрудников. Белка нанесла лёгкие ранения уборщику, прежде чем её поймали", — говорится в сообщении.

Стало известно, что ответственность за избиение животного в офисе взял на себя один из уборщиков компании. Во время инцидента она поцарапала ему палец.

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После чего пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу на дополнительное обследование. Где сейчас находится белка, устроившая гонку в офисе, не уточняется.

Напомним, что белка в Бруклине сильно испугалась, когда солдаты выстрелили из церемониальной пушки в честь 250-летия Америки, и бросилась с телефонного столба на спину солдата, но, к счастью, выжила. После этого зверёк стал звездой в сети.

Кроме того, в Калифорнии (США) некоторые жители были встревожены после серии страшных нападений на людей, совершенных "злой белкой". Жители Сан-Рафаэля оказались в шоке после серии нападений агрессивного животного. Несколько человек получили серьёзные травмы и были доставлены в отделение неотложной помощи.