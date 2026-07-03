Белка-камикадзе испугалась выстрела из пушки: ее неожиданная реакция стала вирусной (видео)

Белка в Бруклине сильно испугалась, когда солдаты выстрелили из церемониальной пушки в честь 250-летия Америки, и бросилась с телефонного столба на спину солдата, но, к счастью, выжила.

После этого животное стало звездой в сети. Видео быстро стало вирусным, набрав более 1,2 миллиона просмотров, пишет New York Post.

Белка в США

По словам военных чиновников, испуганный пушистый комочек взлетел в воздух, словно камикадзе, и упала с высоты в десятки футов после того, как военнослужащие выстрелили из пушки, приветствуя немецкий военный корабль в Форт-Гамильтоне в Бруклине во время празднования 250-летия Америки накануне Дня независимости.

"Я на это не подписывался — наверное, эта белка. Извините за ранний шум, Бруклин! Обещаем, что это ради доброго дела", — опубликовал видео в Facebook полицейский из полиции Форт-Гамильтона.

Відео дня

На видео видно, как белка, яростно размахивая хвостом и падая после непреднамеренного взрыва, приземлилась на спину одного из находившихся рядом солдат, убегая до того, как раздался очередной выстрел.

Белка-камикадзе в США Фото: Скрін

По словам военных чиновников, немецкий военно-морской корабль FGS Sachsen прибыл в город в рамках Большого парада парусников, приуроченного к 250-летию Америки.

"Белка и солдат остались невредимы, они просто напуганы", — сообщил сотрудник полиции Форт-Гамильтона.

Напомним, что спасенная из-под завалов белка Марс стала талисманом спасателей Сумской области.

Кроме того, в Калифорнии (США) некоторые жители были встревожены после серии страшных нападений на людей, совершенных "злой белкой".