Спасенный из-под завалов белка Марс стал талисманом спасателей Сумщины: детали (фото, видео)

Марса нашли, когда спасатели ликвидировали последствия удара "Шахедом" по Ахтырской громаде Сумской области. Работники ГСЧС вылечили, выкормили и оставили жить у себя.

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Белку спасли после обстрелов 25 апреля на Сумщине. На месте ударов российскими дронами возник пожар, спасатели, которые прибыли его тушить, увидели несколько маленьких белочек. Они забрали животных и оказали необходимую помощь. Одна из них осталась жить в части ГСЧС на Сумщине.

Белочка Марс — официальный хвостатый помощник пресс-службы ГСЧС Сумщины

"25 апреля российские "Шахеды" от моего дома не оставили ничего. Я был под обломками. Я был очень маленький. Было темно и страшно, но мне повезло. Меня нашли спасатели. Теперь я знаю, что такое война. А еще я знаю, что доброта — это настоящее чудо", — рассказывается в видео.

Спасатели Марса называют официальным хвостатым помощником пресс-службы ГСЧС Сумской области. В видео даже показали, как он гуляет на улице на поводке.

Он любит фото, видео и объятия. Заботится им рыжеволосая работница службы ГСЧС.

Марс теперь, можно сказать, стал коллегой известного пса Патрона — сапера, который стал сначала символом спасателей Черниговщины, а теперь и всех спасателей.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как талисман спасателей Черниговщины пес Патрон появился на марках.

Ранее пес Патрон получил официальную должность в зоозащитной организации UAnimals. Известного четвероногого сапера назначили директором департамента по коммуникациям.