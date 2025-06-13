Врятований з-під завалів білка Марс став талісманом рятувальників Сумщини: деталі (фото, відео)

Марса знайшли, коли рятувальники ліквідовували наслідки удару "Шахедом" по Охтирській громаді Сумської області. Працівники ДСНС вилікували, вигодували і лишили жити в себе.

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Білку врятували після обстрілів 25 квітня на Сумщині. На місці ударів російськими дронами виникла пожежа, рятувальники, які прибули її гасити, побачили кілька маленьких білочок. Вони забрали тварин і надали необхідну допомогу. Одна з них залишилася жити в частині ДСНС на Сумщині.

Білочка Марс — офіційний хвостатий помічник пресслужби ДСНС Сумщини

"25 квітня російські "Шахеди" від моєї домівки не залишили нічого. Я був під уламками. Я був дуже маленький. Було темно і страшно, але мені пощастило. Мене знайшли рятувальники. Тепер я знаю, що таке війна. А ще я знаю, що доброта — це справжнє диво", — розповідається у відео.

Рятувальники Марса називають офіційним хвостатим помічником пресслужби ДСНС Сумської області. У відео навіть показали, як він гуляє на вулиці на повідку.

Він любить фото, відео та обійми. Опікується їм рудоволоса працівниця служби ДСНС.

Марс тепер, можна сказати, став колегою відомого пса Патрона – сапера, який став спершу символом рятувальників Чернігівщини, а тепер і всіх рятувальників.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як талісман рятувальників Чернігівщини пес Патрон з'явився на марках.

Раніше пес Патрон отримав офіційну посаду в зоозахисній організації UAnimals. Відомого четвероного сапера призначили директором департаменту з комунікацій.