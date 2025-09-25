"Очень злая белка" терроризирует город: пять человек попали в больницу (видео)
В Калифорнии (США) некоторые жители были встревожены после серии пугающих нападений на людей, совершенных "злой белкой".
Жители Сан-Рафаэля оказались в шоке после серии нападений агрессивного животного. Несколько человек получили серьезные травмы и были доставлены в отделение неотложной помощи. Об этом пишет ABC News.
Джоан Хеблэк рассказала, что во время обычной прогулки белка внезапно набросилась на нее и вцепилась в ногу.
"Она вцепилась в меня!. Я подумала: "Уберите ее от меня, пожалуйста". Я очень испугалась", — вспоминает американка.
По ее словам, животное появилось "словно из ниоткуда" и нанесло болезненные укусы, после которых ей пришлось обращаться к врачам.
Через несколько дней в том же районе пострадала Изабель Кампой вместе с племянницей Кармен.
"Белка попыталась прыгнуть мне в лицо, но я защитила его и она вцепилась в мою руку. Я оказалась вся в крови. Мне пришлось срочно ехать в неотложку", — рассказала она.
По данным местных жителей, нападению подверглись около пяти человек. Все они описывают нападавшую белку как животное золотистого окраса.
Эксперт организации WildCare Ванесса Поттер пояснила, что белки не являются переносчиками бешенства. Агрессивное поведение животного, вероятно, связано с тем, что его в детстве кормили люди.
"Когда белки ассоциируют человека с едой, они теряют страх. Если еды нет, животное может проявлять разочарование и защищать свою территорию", — отметила она.
Жителей просят не кормить диких животных и соблюдать осторожность во время прогулок.
В районе уже расклеены предупреждающие листовки, однако последние несколько дней белку не видели. Пострадавшие продолжают лечение, а соседи признаются, что, несмотря на тревогу, стараются не отказываться от прогулок на свежем воздухе.
