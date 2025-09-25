"Очень злая белка" терроризирует город: пять человек попали в больницу (видео)

В Калифорнии (США) некоторые жители были встревожены после серии пугающих нападений на людей, совершенных "злой белкой".

Related video

Жители Сан-Рафаэля оказались в шоке после серии нападений агрессивного животного. Несколько человек получили серьезные травмы и были доставлены в отделение неотложной помощи. Об этом пишет ABC News.

Джоан Хеблэк рассказала, что во время обычной прогулки белка внезапно набросилась на нее и вцепилась в ногу.

"Она вцепилась в меня!. Я подумала: "Уберите ее от меня, пожалуйста". Я очень испугалась", — вспоминает американка.

По ее словам, животное появилось "словно из ниоткуда" и нанесло болезненные укусы, после которых ей пришлось обращаться к врачам.

Через несколько дней в том же районе пострадала Изабель Кампой вместе с племянницей Кармен.

"Белка попыталась прыгнуть мне в лицо, но я защитила его и она вцепилась в мою руку. Я оказалась вся в крови. Мне пришлось срочно ехать в неотложку", — рассказала она.

По данным местных жителей, нападению подверглись около пяти человек. Все они описывают нападавшую белку как животное золотистого окраса.

Изабель Кампой показывает раны на руке Фото: ABC News

Эксперт организации WildCare Ванесса Поттер пояснила, что белки не являются переносчиками бешенства. Агрессивное поведение животного, вероятно, связано с тем, что его в детстве кормили люди.

"Когда белки ассоциируют человека с едой, они теряют страх. Если еды нет, животное может проявлять разочарование и защищать свою территорию", — отметила она.

Жителей просят не кормить диких животных и соблюдать осторожность во время прогулок.

В районе уже расклеены предупреждающие листовки, однако последние несколько дней белку не видели. Пострадавшие продолжают лечение, а соседи признаются, что, несмотря на тревогу, стараются не отказываться от прогулок на свежем воздухе.

Ранее Фокус сообщал, что кинолог объяснил, почему собака приносит различные вещи в зубах. Часто это воспринимается как приглашение поиграть. Однако, как объясняют кинологи, у этого поведения может быть гораздо более глубокий смысл.

Также стало известно, что ручной ворон поразил всех своим "человеческим" голосом. Жительница Шотландии по имени Эми стала героиней обсуждений в сети после того, как опубликовала видео со своим необычным питомцем по кличке Фейбл.