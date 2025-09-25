"Дуже зла білка" тероризує місто: п'ятеро людей потрапили до лікарні (відео)

У Каліфорнії (США) деякі жителі були стривожені після серії страшних нападів на людей, скоєних "злою білкою".

Жителі Сан-Рафаеля опинилися в шоці після серії нападів агресивної тварини. Кілька людей зазнали серйозних травм і їх доправили у відділення невідкладної допомоги. Про це пише ABC News.

Джоан Геблек розповіла, що під час звичайної прогулянки білка раптово накинулася на неї і вчепилася в ногу.

"Вона вчепилася в мене! Я подумала: "Заберіть її від мене, будь ласка". Я дуже злякалася", — згадує американка.

За її словами, тварина з'явилася "немов із нізвідки" і завдала болісних укусів, після яких їй довелося звертатися до лікарів.

Через кілька днів у тому ж районі постраждала Ізабель Кампой разом із племінницею Кармен.

"Білка спробувала стрибнути мені в обличчя, але я захистила його і вона вчепилася в мою руку. Я опинилася вся в крові. Мені довелося терміново їхати до невідкладної допомоги", — розповіла вона.

За даними місцевих жителів, нападу зазнали близько п'яти осіб. Усі вони описують нападавшу білку як тварину золотистого забарвлення.

Ізабель Кампой показує рани на руці Фото: ABC News

Експерт організації WildCare Ванесса Поттер пояснила, що білки не є переносниками сказу. Агресивна поведінка тварини, ймовірно, пов'язана з тим, що її в дитинстві годували люди.

"Коли білки асоціюють людину з їжею, вони втрачають страх. Якщо їжі немає, тварина може проявляти розчарування і захищати свою територію", — зазначила вона.

Мешканців просять не годувати диких тварин і дотримуватися обережності під час прогулянок.

У районі вже розклеєні застережливі листівки, проте останні кілька днів білку не бачили. Постраждалі продовжують лікування, а сусіди зізнаються, що, попри тривогу, намагаються не відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі.

