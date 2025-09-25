Підтримайте нас RU
"Дуже зла білка" тероризує місто: п'ятеро людей потрапили до лікарні (відео)

Листівка на стовпі з попередженням про агресивну білку, яка напала на кількох жителів
За даними місцевих жителів, нападу зазнали близько п'яти осіб | Фото: ABC News

У Каліфорнії (США) деякі жителі були стривожені після серії страшних нападів на людей, скоєних "злою білкою".

Жителі Сан-Рафаеля опинилися в шоці після серії нападів агресивної тварини. Кілька людей зазнали серйозних травм і їх доправили у відділення невідкладної допомоги. Про це пише ABC News.

Джоан Геблек розповіла, що під час звичайної прогулянки білка раптово накинулася на неї і вчепилася в ногу.

"Вона вчепилася в мене! Я подумала: "Заберіть її від мене, будь ласка". Я дуже злякалася", — згадує американка.

За її словами, тварина з'явилася "немов із нізвідки" і завдала болісних укусів, після яких їй довелося звертатися до лікарів.

Через кілька днів у тому ж районі постраждала Ізабель Кампой разом із племінницею Кармен.

"Білка спробувала стрибнути мені в обличчя, але я захистила його і вона вчепилася в мою руку. Я опинилася вся в крові. Мені довелося терміново їхати до невідкладної допомоги", — розповіла вона.

За даними місцевих жителів, нападу зазнали близько п'яти осіб. Усі вони описують нападавшу білку як тварину золотистого забарвлення.

Американка демонструє глибокі подряпини та укуси на руці після агресивного нападу білки
Ізабель Кампой показує рани на руці
Фото: ABC News

Експерт організації WildCare Ванесса Поттер пояснила, що білки не є переносниками сказу. Агресивна поведінка тварини, ймовірно, пов'язана з тим, що її в дитинстві годували люди.

"Коли білки асоціюють людину з їжею, вони втрачають страх. Якщо їжі немає, тварина може проявляти розчарування і захищати свою територію", — зазначила вона.

Мешканців просять не годувати диких тварин і дотримуватися обережності під час прогулянок.

У районі вже розклеєні застережливі листівки, проте останні кілька днів білку не бачили. Постраждалі продовжують лікування, а сусіди зізнаються, що, попри тривогу, намагаються не відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі.

