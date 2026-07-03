Білка-камікадзе злякалася пострілу гармати: її несподівана реакція стала вірусною (відео)

Білка в Брукліні сильно злякалася, коли солдати вистрілили з церемоніальної гармати на честь 250-річчя Америки, що кинулася з телефонного стовпа на спину солдата, але на щастя вижила.

Після цього тваринка стала зіркою у мережі. Відео швидко стало вірусним, зібравши понад 1,2 мільйона переглядів, пише New York Post.

Білка у США

За словами військових чиновників, перелякана пухнаста клубочок кинулася в повітря, мов камікадзе, і впала на десятки футів після того, як військовослужбовці вистрілили з гармати, вітаючи німецький військовий корабель у Форт-Гамільтоні в Брукліні під час святкування 250-річчя Америки напередодні Дня незалежності.

"Я на це не підписувався — мабуть, ця білка. Вибачте за ранній бум, Бруклін! Обіцяємо, що це заради доброї справи", — опублікував відео у Facebook поліцейський з поліції Форт-Гамільтон.

Відео дня

На відео видно, як білка, шалено розмахуючи хвостом і падаючи після небажаного вибуху — приземлилася на спину одного з солдатів, що були поруч, тікаючи перш ніж пролунає черговий постріл.

Білка-камікадзе у США Фото: Скрін

За словами військових чиновників, німецький військово-морський корабель FGS Sachsen приплив до міста в рамках Великого параду вітрильників з нагоди 250-річчя Америки.

"Білка та солдат залишилися неушкодженими, вони лише налякані", — повідомив поліцейський поліції Форт-Гамільтон.

Нагадаємо, що врятований з-під завалів білка Марс став талісманом рятувальників Сумщини.

Також у Каліфорнії (США) деякі жителі були стривожені після серії страшних нападів на людей, скоєних "злою білкою".