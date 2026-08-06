Игроки гонялись за ней по полю: маленькая белка едва не сорвала важный матч на стадионе (видео)

Недавно в Соединённых Штатах Америки произошёл курьёзный случай. Белка едва не сорвала важный матч главной бейсбольной лиги Северной Америки MLB.

Игроки несколько минут не могли поймать быстрого грызуна. Вирусное видео появилось в социальной сети Х.

Инцидент произошёл во время матча главной профессиональной бейсбольной лиги Северной Америки MLB. На поле встретились команды "Детройт Тайгерс" и "Балтимор Ориолс" (14:0). Но матч внезапно пришлось прервать. А всё из-за того, что дерзкая белка появилась прямо на поле арены.

Белка во время матча в США

На видео, появившемся в соцсети, видно, что спортсмены и работники стадиона несколько минут не могли поймать чёрного грызуна средь бела дня.

Кроме того, во время погони за белкой комментатор бейсбольного матча решил пошутить и начал болеть за белку.

Відео дня

"Охота на белку началась. Белка загнанная в угол, но по-прежнему ускользает от целой армии полевых рабочих. И снова на свободе! Загнали в рамки? Нет, меня не ограничить! Я стремлюсь к свободе! Она пытается пробежать между ног и снова убегает! Прыгает через полотенце! И ещё через одно полотенце", — заявил он.

Напомним, что в офисе компании Meta в Бангкоке (Таиланд) произошла громкая суматоха. Рабочий ритм офисных сотрудников нарушила белка. Животное проникло в офис компании и устроило там переполох среди сотрудников.

Как удалось выяснить, пушистого грызуна доставили в офис компании в коробке, но ловкой белке удалось выбраться на свободу и устроить забег.

Кроме того, белка в Бруклине сильно испугалась, когда солдаты выстрелили из церемониальной пушки в честь 250-летия Америки, и бросилась с телефонного столба на спину солдата, но, к счастью, выжила.