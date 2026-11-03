Сусідські кури зникали тижнями: жінка знайшла яструба, який став занадто товстим, щоб літати

У США жінка знайшла дорослого яструба, який сидів на під'їзній доріжці, біля її будинку, не маючи змоги злетіти. Тоді вона припустила, що птах травмувався.

Але виявилося, що він був занадто товстим, щоб літати. Натомість у цей період часу у сусідів масово зникали кури. Тепер птах на дієті, пише KTLA.

Центр дикої природи Південно-Західної Вірджинії припустив також, що птах травмований.

Ветеринари почали перевіряти чи є у птаха, який виявився самкою, наявність переломів кісток, отруєння свинцем, проблем із очима, травм голови, голоду та синців від зіткнення чи бійки. Але потім потім вони з'ясували, що самка просто товста.

Товстий яструб

"Ми навіть не змогли пропальпувати її через товстий шар жиру, що покривав птаха", — йдеться у повідомленні.

Самка важила майже один кілограм, що дуже багато для птаха її виду.

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Дикі тварини рідко бувають такими важкими самі по собі, тому персонал почав гадати, що сталося. Чи була вона загубленим птахом? Чи хтось її годував? Але ніщо з цього не вписувалося.

Потім жінка, яка знайшла птаха, трохи розпитала навколо сусідів. Виявилося, що кури, які вільно гуляли в одного сусіда, зникали протягом останніх кількох тижнів.

"Ця королева збирала легку здобич зі шведського столу, що був поставлений перед нею, наїдалася досхочу, а потім дрімала на деревах поблизу, поки знову не була готова їсти. Курок випустили вранці, вона з'їла ще одну, і так було тривалий час", — повідомив центр порятунку тварин.

Тепер яструб дотримується дієти для схуднення. У центрі заявили, що яструб, який не вміє літати, сам по собі є легкою здобиччю, і все могло б погано закінчитися, якби жінка його не знайшла.

Нагадаємо, що у результаті оголошеної повітряної тривоги в аеропорту Вільнюса було затримано три авіарейси. Причиною всього стала зграя птахів, яку спочатку сприйняли за дрон. У Литві три авіарейси зазнали затримок через оголошену повітряну тривогу. Тривога тривала близько 40 хвилин.

Також строкатий папуга ледь не зірвав проведення футбольного поєдинку між юнацькими командами Фламенго та Сеара. Курйозний випадок трапився в Ріо-де-Жанейро.