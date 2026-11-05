В "Укрэнерго" заявили об ухудшении в энергосистеме: как изменились графики отключений

НЭК "Укрэнерго" продолжила вводить ограничения на потребление электроэнергии и увеличила продолжительность отключений света в связи с ударами со стороны РФ. Ограничения затронут как частный бизнес, так и бытовых потребителей. Как изменятся графики отключений на 6 ноября?

Около 19:00 5 ноября на своих интернет-ресурсах "Укрэнерго" опубликовала новую информацию о ситуации в энергосистеме и о графике отключений. При этом отмечается, что ограничения будут действовать лишь в некоторых областях. "Фокус" собрал данные об отключениях электроэнергии в различных регионах Украины.

Энергетики сообщили, что продолжительность ограничений мощностей на 6 ноября останется прежней: в течение суток с 0:00 до 23:59 для предприятий и обычных граждан. В "Укрэнерго" предупредили, что количество очередей отключений света составит 2,5–4, и это больше, чем 5 ноября, когда планировалось 2–4 очереди.

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Отключение света — "Укрэнерго" о ситуации на 6 ноября Фото: Скриншот

Ориентировочная продолжительность отключений на 6 ноября, согласно данным Yasno, — от 10 до 14+ часов (до 2,5–4 очередей). Между тем на 5 ноября — от 8 до 14+ часов: наблюдается увеличение времени без света на 20%.

Отключение света — графики на 6 ноября

В ДТЭК рассказали о ситуации с отключениями света на 5–6 ноября. Утром 5 ноября энергетики предупредили о чрезвычайных отключениях в Киевской области и об отмене стабилизационных графиков. Вечером того же дня — обновление для Днепропетровской области, в которой также начались экстренные отключения.

Киев, Киевская область. Согласно графикам отключений ДТЭК на 6 ноября, в некоторых очередях Киевской области отключения будут длиться по 15–16 часов. В обновленных графиках энергокомпании есть очередь 1.1, которая 5 ноября просидела в темноте 17,5 часов, а теперь — 12,5 часов. Между тем в очереди 6.2 ситуация ухудшится: продолжительность отключений увеличится с 12 до 15 часов.

Отключение света — графики для Киевской области на 6 ноября

Для Киева также ввели стабилизационные отключения. На столичном энергетическом портале, введя адрес, можно посмотреть графики на 5 ноября. По одному из адресов на Оболони, например, электричества не было 17 часов.

Другие регионы Украины. На мониторинговом портале Alerts Energy представлена информация о ситуации в энергосистеме на основе данных НЭК "Укрэнерго" и областных сетей. Видно, что в трёх областях продолжаются аварийные отключения: помимо Киевской, речь идёт о Черкасской и Полтавской областях. Между тем ещё в 10 областях продолжают действовать графики: Житомирская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская,

Отключение света — данные об энергосистеме в областях по состоянию на 5 ноября Фото: Alerts Energy

Отметим, что 4 ноября энергетики рассказали о ситуации в энергосистеме после ударов РФ 3 ноября. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в течение суток россияне совершили 20 атак. Министр энергетики Денис Шмыгаль добавил, что три дрона РФ атаковали подстанции Хмельницкой АЭС.

Напоминаем, что компания ДТЭК опубликовала фотографию теплоэлектростанции, которую россияне полностью уничтожили во время обстрела 3 ноября. Между тем волонтер Сергей Стененко продемонстрировал степень готовности подстанций в окрестностях Киева к воздушным ударам со стороны РФ.