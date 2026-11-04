Руины вместо оборудования: ДТЭК показала масштабные разрушения ТЭС после атак РФ (фото)

Компания ДТЭК опубликовала фотографии места попадания российских средств поражения по одной из теплоэлектростанций, пострадавшей в результате недавних обстрелов. На фото — энергетический объект, засыпанный обломками и землёй. Каковы последствия удара РФ по ТЭС ДТЭК?

Снимки разрушенной ТЭС появились в Telegram-канале энергетической компании вечером 4 ноября, через несколько часов после появления информации об остановке трёх тепловых станций. Отмечается, что это уникальные кадры, демонстрирующие последствия удара.

ДТЭК опубликовала три фотографии места попадания средств поражения РФ: неясно, речь идет об ударе дронов или ракет. Также не указано, какая именно тепловая станция подверглась столь серьезному разрушению.

На первом фото видно, что от здания ТЭС остались лишь вертикальные опорные колонны, а стены, потолок и другие элементы конструкции полностью разрушены. На заднем плане — открытая подстанция и линии электропередач, рядом с которыми не видно никаких защитных сооружений.

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Удары по энергетике — здание ТЭС ДТЭК после удара со стороны РФ 4 ноября Фото: ДТЭК

На втором фото — стена промышленного корпуса, которая частично сохранилась, а от другой части остались лишь металлические опоры. Заметны искривленные элементы оборудования, торчащие во все стороны над обломками. Взрывная волна вынесла окна и облицовку стен: внутренняя часть помещения полностью открыта. Также видны трубы в теплоизоляции, которые чудом сохранились после взрыва.

Удары по энергетике — промышленный корпус ТЭС ДТЭК после удара со стороны РФ 4 ноября Фото: ДТЭК

Третье фото — внутренние помещения разрушенной ТЭС. Взрыв превратил оборудование в смесь обломков, земли, бетона, стройматериалов и металлоконструкций. Можно различить отдельные элементы оборудования, но всё сломано и разбито.

Удары по энергетике — внутренняя часть корпуса ТЭС ДТЭК после удара со стороны РФ 4 ноября Фото: ДТЭК

Удары по энергетике — что известно

Утром 4 ноября компания ДТЭК сообщила, что остановила работу сразу трёх ТЭС из-за "масштабных разрушений". Указано, что речь идёт о ночной воздушной атаке РФ, которая произошла в ночь на 3 ноября. Россияне нанесли удар десятками дронов и ракет и полностью повредили объекты энергетики.

"Разрушения носят масштабный характер. Станции прекратили выработку электроэнергии. Несмотря на постоянные вражеские атаки, мы продолжаем делать всё возможное для поддержания украинской энергосистемы", — говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК" не указала конкретные объекты, которые были остановлены в результате последних ударов со стороны РФ. По состоянию на ноябрь компания владеет пятью теплоэлектростанциями: Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская область), Добротворивская ТЭС (Львовская область), Ладыжинская ТЭС (Винницкая область), Приднепровская ТЭС (около города Днепр), Криворожская ТЭС (город Зеленодольск в Днепропетровской области). Можно предположить, что остановлены три из пяти объектов.

Отметим, что 3 ноября министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил об ударе РФ по подстанциям недалеко от Хмельницкой АЭС и об атаках на ряд энергетических объектов. Тогда же в НЭК "Укрэнерго" заявили, что за сутки зафиксировали 20 атак на энергетическую инфраструктуру. Между тем Воздушные силы сообщили, что РФ запустила баллистические ракеты (17 ракет, как сказал Шмыгаль), 59 крылатых ракет и 268 дронов. Мониторинговые группы и военные администрации сообщали, что взрывы происходили в Ладыжине, Зеленодольске и других регионах Украины.

Напоминаем, что 4 ноября в соцсетях появились видео из Киева: люди протестовали из-за длительных отключений света.