Руїни замість обладнання: ДТЕК показала масштабні руйнування ТЕС після атак РФ (фото)

Компанія ДТЕК опублікувала фотографії з точки влучання російських засобів ураження по одній з теплоелектростанцій, яка постраждала внаслідок останніх обстрілів. На фото — енергетичний об'єкт, засипаний уламками та ґрунтом. Які наслідки удару РФ по ТЕС ДТЕК?

Зображення потрощеної ТЕС з'явились у Telegram-каналі енергетичної компанії увечері 4 листопада, через кілька годин після інформації про зупинку трьох теплостанцій. Наголошується, що це унікальні кадри, які показують наслідки удару.

ДТЕК опублікувала три фотографії з точки влучання засобів ураження РФ: не ясно, ідеться про удар дронів чи ракет. Також не вказано, яка саме теплостанція настільки зруйнована.

На першому фото бачимо, що від приміщення ТЕС залишились лише вертикальні опорні колони, а стіни, стеля, інші елементи конструкції повністю зруйновано. На задньому плані — відкрита підстанція та лінії електропередач, поруч з якими не помітно ніяких захисних споруд.

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Удари по енергетиці — приміщення ТЕС ДТЕК після удару РФ 4 листопада Фото: ДТЕК

На другому фото — стіна промислового корпусу, яка частково збереглась, а від частини залишились лише металеві опори. Помітні покручені елементи устаткування, які стирчать в усі боки над уламками. Вибухова хвиля винесла вікна, покриття стін: внутрішня частина приміщення повністю відкрита. Також помітні труби в теплоізоляції, які чудом збереглись після вибуху.

Удари по енергетиці — промисловий корпус ТЕС ДТЕК після удару РФ 4 листопада Фото: ДТЕК

Третє фото — внутрішня частина зруйнованої ТЕС. Вибух перетворив устаткування у мішанину уламків, землі, бетону, будматеріалів, металоконструкцій. Можна розрізнити окремі елементи устаткування, але усе зламане та потрощене.

Удари по енергетиці — внутрішня частина корпусу ТЕС ДТЕК після удару РФ 4 листопада Фото: ДТЕК

Удари по енергетиці — що відомо

Зранку 4 листопада ДТЕК повідомила, що зупинили роботу відразу три ТЕС через "масштабні руйнування". Вказано, що ідеться про нічну повітряну атаку РФ, яка відбулась в ніч на 3 листопада. Росіяни вдарили десятками дронів та ракет й повністю пошкодили об'єкти енергетики.

"Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії. Попри постійні ворожі атаки, продовжуємо робити все можливе для підтримки української енергосистеми.", — ідеться у дописі ДТЕК.

ДТЕК точно не назвала об'єкти, які зупинились через останні удари РФ. Станом на листопад компанія володіє п'ятьма теплоелектростанціями: Бурштинська ТЕС (Івано-Франківська область), Добротворівська ТЕС (Львівська область), Ладижинська ТЕС (Вінницька область), Придніпровська ТЕС (біля міста Дніпро), Криворізька ТЕС (місто Зеленодольськ у Дніпропетровській області). Можемо порахувати, що спинили три з п'яти об'єктів.

Зазначимо, 3 листопада міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про удар РФ по підстанціях неподалік Хмельницької АЕС та про атаки на низку енергетичних об'єктів. Тоді ж в НЕК "Укренерго" заявили, що протягом доби нарахували 20 атак на енергетичну інфраструктуру. Тим часом Повітряні сили інформували, що РФ запустила балістику (17 ракет, як сказав Шмигаль), 59 крилатих ракет та 268 дронів. Моніторингові пабліки та військові адміністрації писали, що вибухало у Ладижині, Зеленодольську та в інших регіонах України.

Нагадуємо, 4 листопаді у соцмережах з'явились відео з Києва: люди протестували через тривалі відключення світла.