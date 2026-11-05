В "Укренерго" заявили про погіршення в енергосистемі: як змінились графіки відключення

НЕК "Укренерго" продовжила обмежувати споживання та збільшила тривалість відключень світла як наслідок ударів РФ. Обмеження зачеплять як приватний бізнес, так і побутових споживачів. Як зміняться графіки відключень на 6 листопада?

Близько 19 год 5 листопада на інтернет-ресурсах "Укренерго" опублікувала нову інформацію про ситуацію в енергосистемі та про черги відключень. При цьому наголошується, що обмеження діятимуть в обмеженій кількості областей. Фокус зібрав дані про відключення світла у різних регіонах України.

Енергетики повідомили, що тривалість обмежень потужностей на 6 листопада — така ж, як і раніше: протягом доби з 0:00 по 23:59 для підприємств та пересічних громадян. В "Укренерго" попередили, що кількості черг відключень світла — 2,5-4, і це більше, ніж на 5 листопада, коли планували 2-4 черги.

Відключення світла — Укренерго про ситуацію на 6 листопада Фото: Скриншот

Орієнтовна тривалість відключень на 6 листопада, згідно з даними Yasno, — від 10 до 14+ годин (до 2,5-4 черг). Тим часом на 5 листопада — від 8 до 14+ годин: бачимо зростання часу без світла на 20%.

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Відключення світла — графіки на 6 листопада

У ДТЕК розповіли про ситуацію з відключеннями світла на 5-6 листопада. Зранку 5 листопада енергетики попередили про екстрені відключення на Київщині та про скасування стабілізаційних графік. Увечері цього ж дня — оновлення для Дніпропетровської області, у якій також почались екстрені вимикання.

Київ, Київська область. Згідно з графіками відключення ДТЕК на 6 листопада, у деяких чергах Київщини відключення триватимуть по 15-16 годин. На оновлених графіках енергокомпанії є черга 1.1, яка 5 листопада сиділа у темряві 17,5 год, а тепер — 12,5 год. Тим часом у черги 6.2 ситуація погіршиться: зростання відключень з 12 год до 15 год.

Відключення світла — графіки для Київщини на 6 листопада

Для Києва ще запровадили стабілізаційні відключення. На столичному енергетичному порталі, увівши адресу, можна побачити графіки на 5 листопада. За однієї адресою на Оболоні, наприклад, світла не було 17 годин.

Інші регіони України. На моніторинговому порталі Alerts Energy є інформація про ситуацію в енергосистемі на основі інформації НЕК "Укренерго" та обласних мереж. Бачимо, що у трьох областях тривають аварійні відключення: окрім Київської, ідеться про Черкаську та Полтавську області. Тим часом ще у 10 областях продовжують діяти графіки: Житомирська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська,

Відключення світла — дані про енергосистему в областях на 5 листопада Фото: Alerts Energy

Зазначимо, 4 листопада енергетики розповіли про ситуацію в енергосистемі після ударів РФ 3 листопада. В НЕК "Укренерго" повідомили, що протягом доби росіяни провели 20 атак. Міністр енергетики Денис Шмигаль додав, що три дрони РФ атакували підстанції Хмельницької АЕС.

Нагадуємо, ДТЕК опублікувала фото теплоелектростанції, яку росіяни повністю знищили під час обстрілу 3 листопада. Тим часом волонтер Сергій Стененко показав рівень підготовки підстанцій навколо Києва до повітряних ударів РФ.