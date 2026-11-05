Частная ПВО сможет охранять чужие объекты: какие решения принял Кабмин

Частные группы противовоздушной обороны в Украине теперь имеют право перехватывать вражеские цели не только над собственными объектами, но и защищать другие предприятия на договорной основе. Кабинет министров Украины по предложению Министерства обороны принял решение о расширении этого пилотного проекта.

Правительство существенно обновило правила деятельности частных подразделений ПВО с целью усиления защиты критически важной инфраструктуры в условиях активизации вражеских воздушных атак. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Помимо возможности защиты объектов третьих сторон на договорной основе, новые положения позволяют перемещать средства ПВО между предприятиями (по согласованию с Военно-воздушными силами), а также включать пилотируемые летательные аппараты в состав таких групп ПВО. Кроме того, к участию в проекте теперь могут присоединиться резиденты "Defence City" и предприятия, признанные критически важными. Также установлены правила использования боевых частей и электродетонаторов для дронов-перехватчиков, а минимальный возраст участников таких групп ПВО снижен с 21 до 18 лет.

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В Министерстве обороны подчеркивают, что частные подразделения ПВО действуют под строгим контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Эта инициатива, регулируемая постановлением Кабинета Министров № 1506 от 19 ноября 2025 года, позволяет бизнесу обеспечить безопасность собственных объектов, не создавая дополнительной нагрузки на Силы обороны.

Эксперимент уже демонстрирует высокую эффективность: частные группы начали дежурства весной 2026 года, и по состоянию на середину октября почти 100 предприятий-участников уничтожили более 60 воздушных целей, в частности ударные БПЛА типа "Shahed" и разведывательные дроны "Zala".

Напомним, совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов сообщил, что "Новая почта" реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже сбила российские ударные беспилотники типа Shahed.

Ранее мы сообщали, что ЕС перечислил Украине почти 2,9 млрд евро на системы ПВО и РЭБ.