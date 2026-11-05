Motorola Signature 27 официально дебютировал: камеры до 200 МП, мощный чип и топовый дисплей (фото)

Смартфон Motorola Signature 27 теперь представлен на мировом рынке с новым процессором, превосходными камерами и другими усовершенствованиями.

Хотя Motorola уже некоторое время назад анонсировала Signature 27, сегодня компания окончательно обнародовала все характеристики своего флагмана. Смартфон поступит в продажу 16 ноября в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, отмечает GSMArena.

Motorola Signature 27 оснащён 6,78-дюймовым экраном Extreme AMOLED Duo с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 12 000 нит. Производитель утверждает, что панель на 34% энергоэффективнее и служит на 121% дольше, чем обычный AMOLED-экран оригинальной модели Signature.

Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. В нём используется система охлаждения ArcticMesh, сочетающая термогель, пропитанный микроалмазами, с испарительной камерой площадью 8384 мм².

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Аккумулятор Motorola Signature 27 имеет емкость 7000 мАч, что на 35 % больше, чем у предшественника. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 4,5 Вт.

Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Система камер Motorola Signature 27 включает основной объектив на 50 МП с сенсором Sony Lytia 910, технологией LOFIC, диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией изображения, перископический телеобъектив на 200 МП с 3-кратным оптическим зумом и функцией Super Zoom Pro, а также сверхширокоугольный объектив на 50 МП с автофокусом и углом обзора 122 градуса.

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Задние камеры могут записывать видео в формате 8K со скоростью 30 кадров/с и 4K со скоростью до 120 кадров/с с поддержкой Dolby Vision, а 50-мегапиксельная фронтальная камера оснащена автофокусом и поддерживает запись в формате 4K. Также имеется специализированный датчик движения EVS, который обнаруживает изменения интенсивности света на уровне пикселей и работает с функцией Action Shot для съемки быстро движущихся объектов.

Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Motorola Signature 27 имеет габариты 162,01 x 77,04 x 7,99 мм и весит 227 г, что делает его тяжелее и толще оригинальной модели. Смартфон имеет алюминиевую рамку и керамико-стеклянный корпус с защитой Gorilla Glass Ceramic 3. Корпус защищен в соответствии со стандартами IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Доступные цвета — Pantone Coal Smoke и Pantone Capulet Olive.

Прочие характеристики Motorola Signature 27 включают стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi 8, предустановленную Android 17 с обещанием семи основных обновлений, собственный процессор Motorola Qira и готовность к функциям Google Gemini Intelligence, которые появятся в ближайшие месяцы.

Рекомендуемая розничная цена Motorola Signature 27 — 1899 евро (около 96 800 грн).

Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

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