Motorola Signature 27 офіційно дебютував: камери до 200 МП, потужний чип та топовий дисплей (фото)
Смартфон Motorola Signature 27 тепер представлений на глобальному ринку з новим процесором, чудовими камерами та іншими покращеннями.
Хоча Motorola вже деякий час анонсувала Signature 27, сьогодні компанія остаточно оприлюднила всі характеристики свого флагмана. Смартфон надійде у продаж 16 листопада в Європі, на Близькому Сході та в Африці, зазначає GSMArena.
Motorola Signature 27 оснащений 6,78-дюймовим екраном Extreme AMOLED Duo з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 12 000 ніт. Виробник стверджує, що панель до 34% енергоефективніша та служить до 121% довше, ніж звичайний AMOLED-екран оригінального Signature.
Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Він використовує систему охолодження ArcticMesh, що поєднує термогель, просочений мікроалмазами, з випарною камерою площею 8384 мм².
Акумулятор Motorola Signature 27 має ємність 7000 мАг, що на 35% більше, ніж у попередника. Він підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт, а також зворотну бездротову зарядку потужністю 5 Вт та зворотну дротову зарядку потужністю 4,5 Вт.
Система камер Motorola Signature 27 включає основний об’єктив на 50 МП з сенсором Sony Lytia 910, технологією LOFIC, діафрагмою f/1.6 та оптичною стабілізацією зображення, перископічний телеоб'єктив на 200 МП з 3-кратним оптичним зумом та функцією Super Zoom Pro та надширококутний об'єктив на 50 МП з автофокусом та кутом огляду 122 градуси.
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Задні камери можуть записувати відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів/с і 4K зі швидкістю до 120 кадрів/с з Dolby Vision, а 50-мегапіксельна фронтальна камера має автофокус і можливість запису у форматі 4K. Також є спеціалізований датчик дії EVS, який виявляє зміни інтенсивності світла на рівні пікселів та працює з функцією Action Shot, для зйомки швидкорухомих об'єктів.
Motorola Signature 27 має габарити 162,01 x 77,04 x 7,99 мм та важить 227 г, що робить його важчим та товщим за оригінальну модель. Смартфон алюмінієву рамку та кераміко-скляний корпус із захистом Gorilla Glass Ceramic 3. Корпус захищений за стандартами IP68/IP69 та MIL-STD-810H. Доступні кольори — Pantone Coal Smoke та Pantone Capulet Olive.
Інші характеристики Motorola Signature 27 включають стереодинаміки з Dolby Atmos, Wi-Fi 8, попередньо встановлену Android 17 з обіцянкою семи основних оновлень, власний процесор Motorola Qira та готовність до функцій Google Gemini Intelligence, які з'являться найближчими місяцями.
- Рекомендована роздрібна ціна Motorola Signature 27 — 1899 євро (близько 96 800 грн).
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