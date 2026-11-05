Новые зарядные станции EcoFlow уже близко: раскрыты преимущества моделей DELTA Gen4 (фото)

Серия EcoFlow DELTA Gen4 включает в себя несколько мощных зарядных станций нового поколения, представленных в ноябре 2026 года

EcoFlow DELTA 3800 Gen4 поступит в продажу в США в конце ноября, а DELTA 3000 Gen4 — в начале декабря 2026 года. В Украине зарядные станции EcoFlow, как правило, официально появляются с задержкой. Ключевые обновления серии DELTA Gen4 выделил портал Popular Science.

Резерв мощности

EcoFlow DELTA Gen4 Фото: EcoFlow

EcoFlow оснастила зарядные станции DELTA Gen4 функцией под названием "Режим аварийного питания". Она сохраняет небольшой запас заряда для зарядки смартфонов даже после того, как уровень заряда станции достигает 0%. По данным EcoFlow, этого запаса достаточно, чтобы полностью зарядить iPhone 17.

Режим ожидания и энергоэффективность

Зарядные станции расходуют определенное количество энергии в режиме ожидания, просто поддерживая свой инвертор в активном состоянии. Благодаря энергопотреблению в 3 ватта в режиме ожидания зарядная станция EcoFlow DELTA Gen4 способна работать около 52 дней, прежде чем разрядится, что важно при экстренных отключениях света.

Видео дня

EcoFlow сочетает низкое энергопотребление с режимом под названием Fridge Runtime Boost и утверждает, что DELTA 3000 Gen4 обеспечивает до 58 часов работы холодильника, тогда как DELTA 3800 Gen4 — более 70 часов.

Более компактный корпус без потери мощности

EcoFlow DELTA Gen4 Фото: EcoFlow

Обе модели DELTA Gen4 поддерживают номинальную мощность 3600 Вт и пиковую мощность 7200 Вт, чего достаточно для одновременной работы обогревателя мощностью 1500 Вт и холодильника. При этом DELTA 3000 Gen4 весит всего 26 кг, а DELTA 3800 Gen4 — 30 кг. Для сравнения: оригинальная зарядная станция DELTA Pro весила около 45 кг, предлагая аналогичную мощность 3600 Вт.

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Солнечная зарядка и увеличение емкости

EcoFlow 3800 Gen4 поддерживает солнечные панели мощностью до 2 000 Вт через два входа и имеет порт для подключения до двух дополнительных аккумуляторов, включая DELTA Pro 3 Smart Extra Battery, что обеспечивает общую емкость около 12 кВт·ч. DELTA 3000 Gen4 имеет один солнечный вход мощностью 1 000 Вт, однако в ее технических характеристиках не упоминается возможность расширения.

Официальная цена EcoFlow DELTA 3000 Gen4 — 1299 долларов (около 59 000 грн).

Официальная цена EcoFlow DELTA 3800 Gen4 — 1699 долларов (около 77 170 грн).

Напомним, что Anker F3800 Plus была признана лучшей зарядной станцией высокой мощности по версии портала Popular Mechanics.

Фокус также сообщал, что эксперт протестировал зарядную станцию Bluetti Pioneer Na, разработанную для работы при минусовых температурах.