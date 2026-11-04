Запитает жилье на 2 дня: названа лучшая зарядная станция большой мощности (фото)

Зарядная станция Anker F3800 Plus без проблем справляется с питанием нескольких энергоемких устройств, поэтому может служить источником резервного питания дома в течение одного-двух дней.

С учетом технических характеристик и результатов тестирования Anker F3800 Plus была признана экспертами портала Popular Mechanics лучшей мощной зарядной станцией.

Характеристики Anker F3800 Plus

Anker F3800 Plus обладает номинальной мощностью 6000 Вт, пиковой мощностью 9000 Вт и емкостью 3840 Вт·ч. Подключив дополнительные аккумуляторы и объединив несколько станций, можно получить максимальную емкость 53,76 кВт·ч.

Anker F3800 Plus Фото: Anker

Для подключения Anker F3800 Plus оснащен 6 розетками переменного тока, 3 портами USB-C с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery, 2 портами USB-A и автомобильной розеткой. Для зарядки станции от домашней сети предусмотрен вход AC, а два входа XT60 позволяют подключить её к солнечным панелям. Также имеется разъём Expansion Battery Port для подключения дополнительных аккумуляторов.

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Зарядная станция весит 45 кг и имеет размеры 702 × 388 × 395 мм. Для удобства транспортировки компания Anker оснастила ее прочными колёсами и ручкой.

Цена Anker F3800 Plus в Украине — от 117 899 грн.

Тестирование Anker F3800 Plus

Anker F3800 Plus без проблем справилась с одновременным питанием торцовочной пилы, настольной пилы, блендера и обогревателя. Тесты также показали, что зарядная станция может обеспечить работу обогревателя на постоянной мощности 1300 Вт в течение примерно 2,5 часов, а холодильника — в течение целого дня.

Anker F3800 Plus Фото: Anker

Чтобы зарядить Anker F3800 Plus от обычной розетки до 80 %, потребовалось чуть меньше двух часов. Поскольку два солнечных входа в сумме поддерживают мощность до 3200 Вт, станция может так же быстро заряжаться от солнечных панелей при благоприятных условиях.

Напомним, что эксперт протестировал недавно представленную зарядную станцию Jackery Explorer 100D.

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