Заживить житло на 2 дні: названо найкращу зарядну станцію великої потужності (фото)

Зарядна станція Anker F3800 Plus без проблем справляється з живленням кількох енергоємних приладів, тож може слугувати джерелом резервного живлення будинку протягом одного-двох днів.

З огляду на характеристики та результати тестування Anker F3800 Plus отримала звання найкращої потужної зарядної станції від експертів порталу Popular Mechanics.

Характеристики Anker F3800 Plus

Anker F3800 Plus пропонує номінальну потужність 6000 Вт, пікову потужність 9000 Вт та ємність 3840 Вт-год. Підключивши додаткові акумулятори та об’єднавши кілька станцій, можна отримати максимальну ємність 53,76 кВт·год.

Anker F3800 Plus Фото: Anker

Для підключення Anker F3800 Plus має 6 розеток змінного струму, 3 порти USB-C з підтримкою швидкої зарядки Power Delivery, 2 порти USB-A та автомобільну розетку. Для зарядки станції від домашньої мережі є вхід AC, а два входи XT60 дозволяють під’єднати її до сонячних панелей. Також є Expansion Battery Port для підключення додаткових акумуляторів.

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Зарядна станція важить 45 кг та має габарити 702 × 388 × 395 мм. Для зручності транспортування Anker оснастила її міцними колесами та ручкою.

Ціна Anker F3800 Plus в Україні — від 117 899 грн.

Тестування Anker F3800 Plus

Anker F3800 Plus без проблем впоралась з одночасним живленням торцювальної пилки, настільної пилки, блендера та обігрівача. Тести також показали, що зарядна станція може забезпечити роботу обігрівача на постійній потужності 1300 ват протягом приблизно 2,5 годин, а холодильника – протягом цілого дня.

Anker F3800 Plus Фото: Anker

Щоб зарядити Anker F3800 Plus від звичайної розетки до 80% знадобилося трохи менше двох годин. Оскільки два сонячні входи сумарно підтримують до 3200 Вт, станція може так само швидко зарядитись від сонячних панелей за сприятливих умов.

Нагадаємо, експерт випробував нещодавно представлену зарядну станцію Jackery Explorer 100D.

Фокус також писав про результати тестування зарядної станції Bluetti Pioneer Na, стійкої до морозів.