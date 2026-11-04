Перші враження від найменшої зарядної станції Jackery: що вона здатна живити (фото)

Компанія Jackery нещодавно представила ультракомпактну зарядну станцію Explorer 100D. Тепер з’явились результати реальних тестів новинки.

Оглядач техніки Ларрі Еванс отримав тестовий зразок Jackery Explorer 100D та випробував його у низці сценаріїв. Враженнями від тестування експерт поділився у статті для CleanTechnica.

Характеристики Jackery Explorer 100D

Jackery Explorer 100D пропонує ємність 96 Вт·год (30 000 мАг) та 158 Вт вихідної потужності, що більш ніж достатньо для живлення ноутбука. Ця модель сумісна з передовими протоколами, включаючи AVS, PD 3.1 та PPS, що особливо важливо для продуктів Apple.

Jackery Launches Explorer 100D Фото: CleanTechnica

Зарядна станція має габарити 11,6 x 8,3 см x 8,5 см та важить всього 850 г, тож легко поміщається у рюкзак. Для зручності перенесення є тканинна ручка та плечовий ремінь. Пристрій також не має вентиляторів охолодження чи вентиляційних отворів у корпусі, на відміну від деяких більших моделей Jackery.

Видео дня

Акумулятор розрахований на 3000 повних циклів зарядки, чого має вистачити на 8 років щоденного використання. Для підключення є два порти USB-C потужністю 140 Вт та порт USB-A потужністю 18 Вт. Лівий порт USB-C може як заряджати станцію, так і працювати на вихід.

Jackery Launches Explorer 100D Фото: CleanTechnica

Jackery Explorer 100D може приймати вхідну потужність до 140 Вт через традиційний зарядний пристрій USB-C, а також може функціонувати як сонячний генератор, приймаючи пряме сонячне живлення потужністю до 100 Вт. Сонячні панелі підключаються через порт зарядки USB-C. Jackery SolarSaga 100 Air може зарядити станцію менш ніж за дві години.

Тестування Jackery Explorer 100D

Jackery Launches Explorer 100D Фото: CleanTechnica

За словами Еванса, він отримав тестову модель з 30% заряду. До 100% станція зарядилась приблизно за годину. Джерелом енергії в даному випадку виступила більша зарядна станція Jackery HomePower 1000 Plus V2, яка має вихід USB-C потужністю 140 Вт.

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В ході тестування Jackery Explorer 100D забезпечувала роботу Wi-Fi-роутера цілий день, зберігши достатньо енергії для зарядки смартфона та планшета. Також вдалося запустити невеликий персональний вентилятор з піковим споживанням потужності 5 Вт.

Jackery Launches Explorer 100D Фото: CleanTechnica

В інший тестовий день, що припав на Геловін, експерт заряджав від Jackery Explorer 100D стару Bluetooth-колонку, роздаючи смаколики. Паралельно від станції також можна було живими телефони. До кінця вечора заряд батареї становив понад 90%.

Рекомендована роздрібна ціна Jackery Explorer 100D — 179,99 канадських доларів (близько 5 825 грн).

Нагадаємо, наприкінці листопада або у грудні 2026 року в Україні очікується старт продажів зарядної станції Anker MagStand.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував зарядну станцію Bluetti Pioneer Na, створену для роботи під час морозів.