Первые впечатления от наименьшей зарядной станции Jackery: что она способна питать (фото)

Компания Jackery недавно представила ультракомпактную зарядную станцию Explorer 100D. Теперь появились результаты реальных тестов новинки.

Обозреватель в области техники Ларри Эванс получил тестовый образец Jackery Explorer 100D и опробовал его в ряде сценариев. Своими впечатлениями от тестирования эксперт поделился в статье для CleanTechnica.

Характеристики Jackery Explorer 100D

Jackery Explorer 100D обладает ёмкостью 96 Вт·ч (30 000 мАч) и выходной мощностью 158 Вт, чего более чем достаточно для питания ноутбука. Эта модель совместима с передовыми протоколами, включая AVS, PD 3.1 и PPS, что особенно важно для продуктов Apple.

Jackery представляет Explorer 100D Фото: CleanTechnica

Зарядная станция имеет размеры 11,6 x 8,3 см x 8,5 см и весит всего 850 г, поэтому легко помещается в рюкзак. Для удобства переноски предусмотрены тканевая ручка и плечевой ремень. Устройство также не имеет вентиляторов охлаждения или вентиляционных отверстий в корпусе, в отличие от некоторых более крупных моделей Jackery.

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Аккумулятор рассчитан на 3000 полных циклов зарядки, чего должно хватить на 8 лет ежедневного использования. Для подключения имеются два порта USB-C мощностью 140 Вт и порт USB-A мощностью 18 Вт. Левый порт USB-C может как заряжать станцию, так и работать в режиме выхода.

Jackery представляет Explorer 100D Фото: CleanTechnica

Jackery Explorer 100D может принимать входную мощность до 140 Вт через стандартное зарядное устройство USB-C, а также может работать в качестве солнечного генератора, получая питание от прямых солнечных лучей мощностью до 100 Вт. Солнечные панели подключаются через порт зарядки USB-C. Jackery SolarSaga 100 Air может зарядить станцию менее чем за два часа.

Тестирование Jackery Explorer 100D

Jackery представляет Explorer 100D Фото: CleanTechnica

По словам Эванса, он получил тестовую модель с 30 % заряда. До 100 % станция зарядилась примерно за час. Источником энергии в данном случае выступила более мощная зарядная станция Jackery HomePower 1000 Plus V2, оснащённая выходом USB-C мощностью 140 Вт.

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В ходе тестирования Jackery Explorer 100D обеспечивала работу Wi-Fi-роутера в течение всего дня, сохранив достаточно энергии для зарядки смартфона и планшета. Также удалось запустить небольшой персональный вентилятор с пиковым потреблением мощности 5 Вт.

Jackery представляет Explorer 100D Фото: CleanTechnica

В другой день тестирования, который пришелся на Хэллоуин, эксперт заряжал от Jackery Explorer 100D старую Bluetooth-колонку, раздавая сладости. Параллельно от станции также можно было заряжать телефоны. К концу вечера заряд батареи составлял более 90%.

Рекомендуемая розничная цена Jackery Explorer 100D — 179,99 канадских долларов (около 5 825 грн).

Напомним, что в конце ноября или в декабре 2026 года в Украине ожидается начало продаж зарядной станции Anker MagStand.

Фокус также сообщал, что эксперт протестировал зарядную станцию Bluetti Pioneer Na, предназначенную для работы в морозную погоду.