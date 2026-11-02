Зарядная станция на случай морозов: эксперт протестировал Bluetti Pioneer Na (фото)

Зарядная станция Bluetti Pioneer Na создана для работы при минусовых температурах. В ней используются натрий-ионные аккумуляторы вместо литий-ионных, что даёт ей ряд преимуществ.

Bluetti Pioneer Na подходит для питания небольших электронных устройств, холодильников, светодиодных ламп, а также для зарядки телефонов, ноутбуков, планшетов и другого оборудования. Впечатлениями от тестирования зарядной станции поделился эксперт портала How-To Geek Кори Гюнтер.

Характеристики Bluetti Pioneer Na

Bluetti Pioneer Na использует натрий-ионный аккумулятор емкостью 900 Вт·ч. Станция обеспечивает номинальную мощность около 1500 Вт и может достигать пиковой мощности 2250 Вт для запуска некоторых видов техники.

Дисплей Bluetti Pioneer Na Фото: howtogeek.com

Данная модель оснащена одним портом USB-C, четырьмя портами USB-A, 4 розетками переменного тока, розеткой постоянного тока 12 В, цилиндрический разъем 12 В и беспроводную зарядную панель мощностью 15 Вт в верхней части для смартфона.

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Зарядная станция весит 16 и оснащена удобными ручками для переноски. Большинство конкурентов мощностью 1500 Вт немного меньше и легче, однако автор обзора считает это приемлемым компромиссом, учитывая производительность в холодную погоду.

Дисплей Bluetti Pioneer Na

Bluetti Pioneer Na оснащена четким и достаточно ярким дисплеем, а также может управляться через приложение Bluetti на смартфоне. На самой станции имеется всего три кнопки.

Тестирование Bluetti Pioneer Na

Bluetti Pioneer Na Фото: howtogeek.com

По словам Гюнтера, Bluetti Pioneer Na отлично справилась со всеми задачами во время тестирования при различных температурах. Например, станция питала холодильник в задней части прицепа в течение 9 часов поездки при температуре воздуха 32 °C. В дни, когда на улице было -12 °C, автор оставлял Pioneer Na на улице на ночь, после чего она без проблем заряжала ноутбук и другие гаджеты.

Чтобы проверить устойчивость Bluetti Pioneer Na при экстремальных минусовых температурах, эксперт поместил ее в морозильную камеру на несколько часов. Достав станцию, он подключил ее к розетке и заметил, что она по-прежнему может заряжаться, хотя и медленнее. В конце концов она прогрелась, и скорость зарядки вернулась к нормальному уровню

Bluetti Pioneer Na Фото: howtogeek.com

Гюнтер также подключил к зарядной станции стиральную машину Keurig, когда она была почти замерзшей, и она работала отлично. Обозреватель отметил, что зарядные станции других брендов никогда не показывали хороших результатов в тестах при холодной погоде.

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Pioneer Na хорошо переносит холод, не теряя накопленной энергии. После нескольких месяцев простоя в гараже она сохранила 78% заряда. Bluetti обещает потребление энергии в режиме ожидания 1,5 Вт, что делает эту модель хорошим вариантом для хранения энергии на случай чрезвычайной ситуации.

Также стоит отметить режим Power Lift для приборов с кратковременным высоким энергопотреблением, таких как фены, и возможность зарядки от солнечных панелей.

Цена Bluetti Pioneer Na в Украине — от 31 649 грн.

Напомним, что компания Jackery выпустила компактную зарядную станцию Explorer 100D.

Фокус также писал о трёх лучших зарядных станциях по итогам тестирования.