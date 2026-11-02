Зарядная станция на случай морозов: эксперт протестировал Bluetti Pioneer Na (фото)
Зарядная станция Bluetti Pioneer Na создана для работы при минусовых температурах. В ней используются натрий-ионные аккумуляторы вместо литий-ионных, что даёт ей ряд преимуществ.
Bluetti Pioneer Na подходит для питания небольших электронных устройств, холодильников, светодиодных ламп, а также для зарядки телефонов, ноутбуков, планшетов и другого оборудования. Впечатлениями от тестирования зарядной станции поделился эксперт портала How-To Geek Кори Гюнтер.
Характеристики Bluetti Pioneer Na
Bluetti Pioneer Na использует натрий-ионный аккумулятор емкостью 900 Вт·ч. Станция обеспечивает номинальную мощность около 1500 Вт и может достигать пиковой мощности 2250 Вт для запуска некоторых видов техники.
Данная модель оснащена одним портом USB-C, четырьмя портами USB-A, 4 розетками переменного тока, розеткой постоянного тока 12 В, цилиндрический разъем 12 В и беспроводную зарядную панель мощностью 15 Вт в верхней части для смартфона.
Зарядная станция весит 16 и оснащена удобными ручками для переноски. Большинство конкурентов мощностью 1500 Вт немного меньше и легче, однако автор обзора считает это приемлемым компромиссом, учитывая производительность в холодную погоду.
Bluetti Pioneer Na оснащена четким и достаточно ярким дисплеем, а также может управляться через приложение Bluetti на смартфоне. На самой станции имеется всего три кнопки.
Тестирование Bluetti Pioneer Na
По словам Гюнтера, Bluetti Pioneer Na отлично справилась со всеми задачами во время тестирования при различных температурах. Например, станция питала холодильник в задней части прицепа в течение 9 часов поездки при температуре воздуха 32 °C. В дни, когда на улице было -12 °C, автор оставлял Pioneer Na на улице на ночь, после чего она без проблем заряжала ноутбук и другие гаджеты.
Чтобы проверить устойчивость Bluetti Pioneer Na при экстремальных минусовых температурах, эксперт поместил ее в морозильную камеру на несколько часов. Достав станцию, он подключил ее к розетке и заметил, что она по-прежнему может заряжаться, хотя и медленнее. В конце концов она прогрелась, и скорость зарядки вернулась к нормальному уровню
Гюнтер также подключил к зарядной станции стиральную машину Keurig, когда она была почти замерзшей, и она работала отлично. Обозреватель отметил, что зарядные станции других брендов никогда не показывали хороших результатов в тестах при холодной погоде.
Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд?
Pioneer Na хорошо переносит холод, не теряя накопленной энергии. После нескольких месяцев простоя в гараже она сохранила 78% заряда. Bluetti обещает потребление энергии в режиме ожидания 1,5 Вт, что делает эту модель хорошим вариантом для хранения энергии на случай чрезвычайной ситуации.
Также стоит отметить режим Power Lift для приборов с кратковременным высоким энергопотреблением, таких как фены, и возможность зарядки от солнечных панелей.
- Цена Bluetti Pioneer Na в Украине — от 31 649 грн.
Напомним, что компания Jackery выпустила компактную зарядную станцию Explorer 100D.
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