Зарядная станция Jackery до 6000 грн: вышла компактная модель Explorer 100D (фото)

Компания Jackery представила ультракомпактную зарядную станцию Explorer 100D с относительно высокой ёмкостью и удобным ремешком.

Jackery Explorer 100D позиционируется как самая компактная зарядная станция бренда. Характеристики и стоимость уже опубликованы в пресс-релизе на GlobeNewswire.

Новая зарядная станция Jackery оснащена аккумулятором емкостью 96 Вт·ч (30 000 мАч), что значительно превосходит другие устройства аналогичного размера. Выходная мощность составляет 158 Вт, чего достаточно для таких устройств, как смартфоны, планшеты, ноутбуки и портативные камеры.

Jackery Explorer 100D Фото: Jackery

Благодаря двум портам USB-C, каждый из которых имеет выходную мощность 140 Вт, а также дополнительному порту мощностью 18 Вт для устройств с низким энергопотреблением, устройство может питать практически весь спектр современной портативной цифровой электроники.

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Jackery Explorer 100D поддерживает современные протоколы зарядки AVS, PD и PPS. По данным производителя, она может зарядить iPhone 17, iPhone 17 Pro Max и iPhone 18 Pro примерно за 20 минут, а DJI Pocket 3 всего за 10 минут. Емкости должно хватить на три полные зарядки флагманских смартфонов или одну зарядку мощного 14-дюймового MacBook Pro.

Jackery Explorer 100D Фото: Jackery

Корпус Jackery Explorer 100D отличается прочностью материалов и оснащён встроенной мягкой ручкой и дополнительным плечевым ремнем для переноски. Размеры устройства составляют 11,9 x 8,3 x 8,7 см, а вес — 855 г.

Jackery Explorer 100D рассчитана на 8 лет эксплуатации. Станция должна выдержать не менее 3000 полных циклов заряда-разряда, сохраняя при этом более 80% емкости. Это на 50% более длительный срок службы, чем у конкурентов и предыдущей модели Explorer 100 Plus.

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Explorer 100D заряжается через USB PD мощностью 100 Вт, достигая 80 % заряда всего за 1,6 часа и 100 % чуть более чем за 2 часа. Еще одним преимуществом является возможность солнечной зарядки мощностью до 100 Вт.

Цена Jackery Explorer 100D — около 5 810 грн.

Jackery Explorer 100D Фото: Jackery

Напомним, что Allpowers R600 может составить конкуренцию таким более дорогим моделям, как EcoFlow River 2 и Anker Solix C300.

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