Более дешевая альтернатива EcoFlow и Anker: какую модель покупают в Украине (фото)

Основные параметры зарядной станции Allpowers R600 соответствуют таким моделям, как EcoFlow River 2 и Anker Solix C300.

Allpowers R600 отличается хорошим соотношением цены и характеристик, однако производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы, чтобы снизить ее стоимость. Фокус собрал ключевые параметры зарядной станции и отзывы пользователей.

Характеристики Allpowers R600

Allpowers R600 Фото: rozetka.com.ua

Allpowers R600 обеспечивает номинальную мощность 600 Вт, пиковую мощность до 1200 Вт и емкость 299 Вт·ч. Аккумулятор LiFePO4 рассчитан на более чем 3500 циклов зарядки. Также имеется функция ИБП для бесперебойного питания.

Зарядная станция оснащена двумя розетками переменного тока 230 В, двумя портами USB Type-C с максимальной мощностью 100 Вт, двумя портами USB Type-A (36 Вт), двумя разъемами DC, автомобильной розеткой на 120 Вт и разъемом XT60. Приятным бонусом является поддержка беспроводной зарядки.

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Allpowers R600 можно заряжать от обычной розетки мощностью до 400 Вт, от солнечной панели мощностью до 220 Вт и от автомобильной розетки мощностью до 200 Вт.

Цена Allpowers R600 в Украине — от 11 999 до 16 999 грн.

Отзывы об Allpowers R600

Allpowers R600 Фото: Скриншот

Пользователи Allpowers R600 отмечают, что зарядная станция соответствует заявленной мощности. Она может питать ноутбук в обычном режиме 8–9 часов, а в энергосберегающем — до 19 часов. Холодильник с инверторным компрессором может проработать 6 часов, а при использовании телевизора, ноутбука и зарядке двух телефонов ее хватает на 4 часа.

Судя по отзывам, Allpowers R600 быстро заряжается, работает относительно тихо и четко отображает количество циклов зарядки. Зарядная станция также не нагревается и не имеет запаха пластика, характерного для многих бюджетных моделей.

Что касается недостатков, некоторые владельцы Allpowers R600 жалуются на сбои в работе станции и даже на выход из строя вскоре после начала эксплуатации, поэтому эту модель стоит покупать только в проверенных магазинах, которые гарантируют ремонт или возврат средств. Отзывы также указывают на довольно посредственное мобильное приложение.

Напомним, что зарядная станция JI Power 1000 V2 может составить достойную конкуренцию таким премиальным моделям, как EcoFlow DELTA 3 и Anker SOLIX C1000.

Фокус также сообщал, что Oukitel P2001 Plus обладает такой же емкостью и мощностью, как и EcoFlow DELTA 2 Max, однако стоит значительно дешевле.