Достойный конкурент EcoFlow: отзывы о зарядной станции DJI Power 1000 V2 (фото)

Зарядная станция DJI Power 1000 V2 находится в одном премиальном ценовом сегменте с EcoFlow DELTA 3 и Anker SOLIX C1000. Она способна запустить даже мощную технику, что делает ее популярной среди украинцев на фоне отключений электричества.

Поскольку спрос на зарядные станции в Украине остается высоким, Фокус решил собрать основные характеристики DJI Power 1000 V2 и отзывы пользователей.

Характеристики DJI Power 1000 V2

DJI Power 1000 V2 Фото: DJI

DJI Power 1000 V2 обеспечивает мощность 2600 Вт. Аккумулятор LiFePO₄ емкостью 1024 Вт·ч рассчитан примерно на 4000 циклов зарядки. При необходимости емкость можно увеличить до внушительных 11 264 Вт·ч, подключив пять дополнительных аккумуляторов.

Зарядная станция оснащена 2 стандартными розетками переменного тока, 2 портами USB-C с поддержкой Power Delivery 3.1 и максимальной мощностью до 140 Вт, а также 2 портами USB-A с выходной мощностью до 24 Вт. Также имеются порты SDC и SDC Lite для подключения аксессуаров DJI Power и быстрой зарядки совместимых аккумуляторов дронов.

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Помимо сети, DJI Power 1000 V2 может питаться от солнечных панелей через адаптерный модуль с MPPT с максимальной входной мощностью до 400 Вт и подключением через разъем MC4→XT60. Фирменные аксессуары также позволяют осуществлять зарядку от автомобиля мощностью до 1000 Вт.

DJI Power 1000 V2 поддерживает режим ИБП с автоматическим переходом на питание от аккумулятора при отключении сети, что позволяет сократить перерывы в работе подключенных устройств.

Цена DJI Power 1000 V2 в Украине — от 25 990 грн до 39 940 грн.

Отзывы владельцев

DJI Power 1000 V2 Фото: Mashable

Пользователи DJI Power 1000 V2 отмечают, что станция без проблем может обеспечивать работу устройств мощностью 2000–2600 Вт, таких как бойлеры, обогреватели, фены и утюги. Эту модель также хвалят за качественную сборку, быструю зарядку и очень тихую работу при мощности свыше 1000 Вт.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

В то же время некоторые владельцы DJI Power 1000 V2 предупреждают о сильном неприятном запахе сразу после распаковки. Также стоит учитывать, что дополнительный аккумулятор может стоить дороже, чем зарядная станция такой же емкости. Недостатком также является необходимость приобретать отдельные модули для подключения к солнечным панелям или автомобилю.

Напомним, что компания Bluetti открыла ранний доступ к универсальной портативной зарядной станции Apex 200.

Фокус также сообщал, что компания EcoFlow выпустила новые зарядные станции TITAN 5000 Plus и TITAN 5000