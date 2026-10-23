Зарядная станция по цене iPhone: EcoFlow представила серию доступных аккумуляторов (фото)

Компания EcoFlow выпустила на рынок три мощные модели: TITAN 5000 Plus, TITAN 5000 по цене 3000 долларов и TITAN 5000 Classic — за 2000 долларов.

Серия EcoFlow TITAN — доступная домашняя энергетическая экосистема, которая объединяет функции аварийного резервного питания и возможности для ежедневной экономии. Она отличается высокой производительностью и простотой установки, говорится в пресс-релизе компании.

Характеристики зарядки TITAN 5000 Plus

Флагман линейки, TITAN 5000 Plus, обеспечивает выходную мощность 7,2 кВт при емкости аккумулятора 5 кВт·ч. Этого достаточно для одновременной работы центральной системы кондиционирования (мощностью 3 т), холодильника, телевизора и освещения — причем даже без использования устройств плавного пуска, с запасом мощности. А при наличии солнечных панелей технология EcoFlow X-Fusion 2.0 PV Boost позволяет увеличить выходную мощность до 10 кВт.

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В сочетании с панелью EcoFlow Smart Home Panel 10, модели TITAN 5000 Plus и TITAN 5000 могут работать как совместно с общей энергосетью, так и в связке с уже установленными солнечными панелями сторонних производителей. При этом нет необходимости менять основной электрический щит или ждать долгого монтажа. Система анализирует все доступные источники энергии: в первую очередь использует экологически чистую солнечную энергию, излишки накапливает в аккумуляторе, а электроэнергию из общей сети задействует только в крайнем случае.

Зарядная станция EcoFlow TITAN Фото: EcoFlow

Особенности зарядок серии TITAN

Компания EcoFlow устранила традиционный компромисс между мощностью и емкостью. Благодаря использованию инновационных ячеек типа LFP (литий-железо-фосфат) формата 40160 (с технологией "без язычков" — tabless), система TITAN обеспечивает высокую выходную мощность при компактной емкости 5 кВт·ч. Это позволяет семьям получить мощное решение, не переплачивая за избыточный объем накопителей.

Для домохозяйств, которым требуется увеличенный резерв энергии, система TITAN предлагает гибкое масштабирование: емкость можно наращивать шагами по 5 кВт·ч — от 5 кВт·ч до 30 кВт·ч. Это позволяет расширять систему по мере роста ваших потребностей в электроэнергии. Использование солнечных панелей и генераторов дает возможность еще больше продлить время автономной работы, обеспечивая питание критически важных устройств даже во время длительных отключений электроэнергии.

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Особенности зарядных станций TITAN

Серия TITAN избавляет от сложностей и высоких затрат на услуги подрядчиков, которые обычно сопровождают модернизацию домашних энергосистем. В сочетании с панелью Smart Home Panel 10 экосистема обеспечивает питание всего дома (ток до 50 А по 10 линиям) без необходимости замены существующего распределительного щита или переделки установленных на крыше солнечных панелей. В случае отключения электричества система переключается на питание от аккумуляторов менее чем за 20 миллисекунд, обеспечивая бесперебойную работу всего оборудования — от Wi-Fi-роутеров до водяных насосов. Контроль и управление всеми процессами осуществляются через приложение EcoFlow.

Стоимость

Продажи серии TITAN стартовали в октябре на сайте EcoFlow. Стоимость моделей TITAN 5000 и TITAN 5000 Plus составит около 3000 долларов за отдельное устройство или около 7000 долларов — в комплекте с панелью и установкой.

Модель TITAN 5000 Classic будет стоить около 2000 долларов (отдельное устройство) или около 5000 долларов (в комплекте с панелью и установкой).

Более подробная информация о ценах появится 3 ноября.

Ранее сообщали о том, что вышла зарядная станция Bluetti Apex 200 емкостью 2,56 кВт·ч. Bluetti открыла ранний доступ к Apex 200 — универсальной портативной зарядной станции, предназначенной для аварийного электроснабжения дома.